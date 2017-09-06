Виталия Дьяченко вышла в 1/8 финала «Челленджера» в Китае

Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 27-летняя Дьяченко сделала один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов, а 22-летняя Саваянаги один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующей соперницей Дьяченко на «Челленджере» в Даляне станет либо Далила Якупович из Словении, либо Данка Ковинич из Черногории.