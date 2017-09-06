Виталия Дьяченко вышла в 1/8 финала «Челленджера» в Китае
250-я ракетка мира, россиянка Виталия Дьяченко, обыграла японку Рико Саваянаги, занимающую 242-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге «Челленджера» в Даляне (Китай).
Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 27-летняя Дьяченко сделала один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала девять
Следующей соперницей Дьяченко на «Челленджере» в Даляне станет либо Далила Якупович из Словении, либо Данка Ковинич из Черногории.
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