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https://sport.mail.ru/news/tennis/30912938/
6 сентября 2017, 10:35 | Теннис | GoTennis.ru

Виталия Дьяченко вышла в 1/8 финала «Челленджера» в Китае

250-я ракетка мира, россиянка Виталия Дьяченко, обыграла японку Рико Саваянаги, занимающую 242-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге «Челленджера» в Даляне (Китай).

Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 27-летняя Дьяченко сделала один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов, а 22-летняя Саваянаги один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующей соперницей Дьяченко на «Челленджере» в Даляне станет либо Далила Якупович из Словении, либо Данка Ковинич из Черногории.
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