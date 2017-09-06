Шоу Уильямс и два дебютанта

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НЕУТОМИМАЯ УИЛЬЯМС.

Две оставшиеся в сетке теннисистки, имеющие опыт побед на турнирах «Большого шлема», Винус Уильямс и Петра Квитова, организовали супершоу в вечернем матче на арене Артура Эша. В шестой раз встреча между теннисистками завершилась в трех сетах и в третий — на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) в пользу американки.

«Когда ситуация становилась тревожной, трибуны оказывали просто сумасшедшую поддержку, — сказала Уильямс в интервью у корта. — Я не хотела вас подводить, ребята».

В третьем сете Винус уступала 1:2 и имела тройной брейк-пойнт на подаче соперницы, но Квитова в блестящем стиле выиграла пять очков подряд и упрочила свое преимущество до 3:1. По итогам шестого гейма Уильямс все же отквиталась. А когда дело дошло до тай-брейка, 37-летняя ветеранша взяла на старте шесть очков из семи и довела дело до победы.

Уильямс-старшая вышла в полуфинал третьего турнира из четырех в сезоне-2017. В квартет сильнейших в Нью-Йорке американка вошла впервые за семь лет. Этот результат позволит ей вернуться в Top-5 мирового рейтинга — впервые с 2011 года.

СУПЕРВОЗВРАЩЕНИЕ СТИВЕНС.

Следующей соперницей Винус Уильямс станет соотечественница Слоун Стивенс, и это будет первый чисто американский полуфинал на US Open с 2001 года. Стивенс также спаслась, уступая обидчице Марии Шараповой Анастасии Севастовой с брейком в третьем сете и в итоге победила на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Экс-11-я ракетка мира вернулась в тур после более чем годичного перерыва после травмы стопы, потребовавшей операции и долгой реабилитации. Стивенс возобновила выступления только на Уимблдоне, но ударно провела американскую серию турниров, дойдя до полуфинала в Торонто и Цинциннати и теперь на US Open. Это ее второй полуфинал на мэйджорах после Australian Open-2013.

«Я и не мечтала о таком результате на домашнем “Шлеме”, моем любимом турнире», — сказала Стивенс сразу после победы.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ КАРРЕНЬО-БУСТЫ…

Победитель «Кубка Кремля"-2016 Пабло Карреньо-Буста отлично проводит нынешний сезон, особенно грунтовую его часть. На Roland Garros он сыграл свой первый четвертьфинал на «Шлемах». Правда, не смог завершить борьбу с Рафаэлем Надалем из-за травмы мышц живота. Вернувшись в строй, 26-летний испанец никак не мог обрести стабильность. А на US Open все сложилось для него как нельзя лучше: он четырежды подряд играл с «квалифаями» — подобное случилось впервые в Открытой эре. Правда, последним из них был юный талант Денис Шаповалов, но и с ним Карреньо-Буста разобрался на трех тай-брейках.

«Я знаю, что у меня здесь была очень хорошая сетка, — сказал теннисист. — Но даже когда так складывается, нужно показывать свой максимум, чтобы не упустить преимущество».

Во вторничном четвертьфинале испанцу противостоял гроза авторитетов — Диего Шварцман, обыгравший Марина Чилича и Люку Пуйя.

Карреньо-Буста удачно играл на второй подаче 170-сантиметрового соперника — Шварцман сумел взять на ней лишь 33 процента очков. Аргентинец, известный своей неуступчивостью, все же сдался, когда при 3:4 во втором сете его соперник с 0:40 удержал свою подачу. Испанец праздновал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:2 и впервые вошел в квартет сильнейших на мэйджорах.

«Я всегда мечтал об этом, но никогда не думал, что это случиться здесь, в Нью-Йорке, — сказал Карреньо-Буста. — Теперь с нетерпением жду следующего матча».

ИСТОРИЯ АНДЕРСОНА.

В полуфинале испанец встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в ночном матче, завершившимся без пяти два по Нью-Йорку, сломил сопротивление местного фаворита Сэма Куэрри 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (7:9). Американец проиграл в марафоне, включившем в себя лишь три брейка, и не смог поддержать почин девушек-соотечественниц и стать третьим представителем страны-хозяйки в полуфинале. Кевин Андерсон, который давно живет во Флориде, в 31 год впервые вошел в квартет сильнейших на турнире «Большого шлема» и стал первым в Открытой эре представителем своей страны на этой стадии мэйджора.

РОССИЯНКА ОБЫГРАЛА ПЕРВУЮ «СЕЯНУЮ».

Россиянка Анастасия Харитонова, которая с начала года поднялась с 224-го на 29-е место в юниорском рейтинге ITF, выбила из борьбы во втором круге девичьих состязаний первую «сеяную» Уитни Осуигве, которая является действующей чемпионкой Roland Garros. Подопечная тренера Елены Лиховцевой, предпочитающая быстрые покрытия и агрессивную игру, исполнила 8 эйсов и выиграла 77 процентов очков на своей подаче. Она праздновала победу со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Проиграла и вторая ракетка юниорского турнира Марта Костюк, что формально сделало Елену Рыбакину, «посеянную» третьей, главной фавориткой турнира. В третий круг вышла также Софья Лансере, а Камилла Рахимова проиграла русской американке Аманде Анисимовой. В соревнованиях юношей продолжает борьбу Тимофей Скатов.