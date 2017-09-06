Шоу Уильямс и два дебютанта
В 9-й день US Open определились первые полуфиналисты.
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НЕУТОМИМАЯ УИЛЬЯМС.
Две оставшиеся в сетке теннисистки, имеющие опыт побед на турнирах «Большого шлема», Винус Уильямс и Петра Квитова, организовали супершоу в вечернем матче на арене Артура Эша. В шестой раз встреча между теннисистками завершилась в трех сетах и в третий — на решающем
«Когда ситуация становилась тревожной, трибуны оказывали просто сумасшедшую поддержку, — сказала Уильямс в интервью у корта. — Я не хотела вас подводить, ребята».
В третьем сете Винус уступала 1:2 и имела тройной
СУПЕРВОЗВРАЩЕНИЕ СТИВЕНС.
Следующей соперницей Винус Уильямс станет соотечественница Слоун Стивенс, и это будет первый чисто американский полуфинал на US Open с 2001 года. Стивенс также спаслась, уступая обидчице Марии Шараповой Анастасии Севастовой с брейком в третьем сете и в итоге победила на решающем
Экс-11-я ракетка мира вернулась в тур после более чем годичного перерыва после травмы стопы, потребовавшей операции и долгой реабилитации. Стивенс возобновила выступления только на Уимблдоне, но ударно провела американскую серию турниров, дойдя до полуфинала в Торонто и Цинциннати и теперь на US Open. Это ее второй полуфинал на мэйджорах после Australian Open-2013.
«Я и не мечтала о таком результате на домашнем “Шлеме”, моем любимом турнире», — сказала Стивенс сразу после победы.
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ
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«Я знаю, что у меня здесь была очень хорошая сетка, — сказал теннисист. — Но даже когда так складывается, нужно показывать свой максимум, чтобы не упустить преимущество».
Во вторничном четвертьфинале испанцу противостоял гроза авторитетов — Диего Шварцман, обыгравший Марина Чилича и Люку Пуйя.
«Я всегда мечтал об этом, но никогда не думал, что это случиться здесь, в
ИСТОРИЯ АНДЕРСОНА.
В полуфинале испанец встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в ночном матче, завершившимся без пяти два по
РОССИЯНКА ОБЫГРАЛА ПЕРВУЮ «СЕЯНУЮ».
Россиянка Анастасия Харитонова, которая с начала года поднялась с 224-го на 29-е место в юниорском рейтинге ITF, выбила из борьбы во втором круге девичьих состязаний первую «сеяную» Уитни Осуигве, которая является действующей чемпионкой Roland Garros. Подопечная тренера Елены Лиховцевой, предпочитающая быстрые покрытия и агрессивную игру, исполнила 8 эйсов и выиграла 77 процентов очков на своей подаче. Она праздновала победу со счетом 6:4, 2:6, 6:2.
Проиграла и вторая ракетка юниорского турнира Марта Костюк, что формально сделало Елену Рыбакину, «посеянную» третьей, главной фавориткой турнира. В третий круг вышла также Софья Лансере, а Камилла Рахимова проиграла русской американке Аманде Анисимовой. В соревнованиях юношей продолжает борьбу Тимофей Скатов.
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