Нью-Йорк. Сэм Куэрри не справился с Кевином Андерсоном
21-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону, занимающему 32-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/6 (9), 3/6, 6/7 (7) в четвертьфинале «мэйджора» в
Нью-Йорке.
Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал 20 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал один
Следующим соперником Андерсона на US Open будет испанец Пабло
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