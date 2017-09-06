Нью-Йорк. Сэм Куэрри не справился с Кевином Андерсоном

Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал 20 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 31-летний Андерсон 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 9:6 в пользу американца.

Следующим соперником Андерсона на US Open будет испанец Пабло Карреньо-Буста.