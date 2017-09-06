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https://sport.mail.ru/news/tennis/30912163/
6 сентября 2017, 9:26 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Йорк. Сэм Куэрри не справился с Кевином Андерсоном

21-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону, занимающему 32-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/6 (9), 3/6, 6/7 (7) в четвертьфинале «мэйджора» в Нью-Йорке.

Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал 20 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 31-летний Андерсон 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 9:6 в пользу американца.

Следующим соперником Андерсона на US Open будет испанец Пабло Карреньо-Буста.
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