Американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс стали первыми полуфиналистками US Open

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37-летняя Уильямс, «посеянная» под девятым номером, обыграла чешку Петру Квитову (13) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

24-летняя Стивенс в своем четвертьфинале за 2 часа 31 минуту победила латвийку Анастасию Севастову (16) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.