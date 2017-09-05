Последняя надежда России и фактор Надаля

РУБЛЕВ ПРОТИВ КУМИРА

Одна из главных сенсаций этого турнира россиянин Андрей Рублев добрался до четвертьфинала, оставив не у дел бельгийца Давида Гоффена (7:5, 7:6 (7:5), 6:3). Теперь ему предстоит встреча с одним из своих кумиров — первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. «Раньше я буквально скупал в спортивных магазинах коллекции, чтобы выглядеть, как Рафа. Сегодня этого нет, но по манере игры он мне очень нравится. Хотел бы быть на него похожим». Чтобы добиться успеха, Рублеву действительно нужно стать похожим на испанца или хотя бы постараться его удивить.

Козырей у Рублева, откровенно говоря, не очень много. Один из них — скорость: если Андрею удастся действовать в хорошем темпе, не теряя при этом в качестве ударов, у него появятся шансы. Но тут есть вторая сложность — в матче против Рафы недостаточно действовать хорошо какой-то отрезок времени. А работа на запредельном уровне концентрации довольно быстро съедает нервную систему. Наглядным примером тому служит Даниэль Таро. Японец выиграл у Надаля первую партию, но затем просто «сдулся». На этот случай у россиянина есть второй козырь, который он сам и сформулировал: «Надаль — великий чемпион, а мне нечего терять».

ФЕДЕРЕР ПРОТИВ СТОЙКОГО БОЙЦА

Сыграв тяжелейший пятисетовый матч с Михаилом Южным, Роджер Федерер решил больше не искушать судьбу и во всех остальных матчах допускал меньше ошибок. Встречи с Фелисиано Лопесом и Филиппом Кольшрайбером завершились в трех партиях, и было видно, что швейцарец от поединка к поединку разыгрывается: лучше подает, точнее атакует. Следующим соперником третьего «сеяного» станет Хуан Мартин Дель Потро. И тут Федереру важно вновь не довести дело до многосетового марафона. Аргентинец — любитель и затяжных розыгрышей, и долгих матчей. В одном из интервью он рассказывал, что порой ему кажется, что от долгого пребывания на корте он буквально заряжается энергией. Учитывая, что Дель Потро моложе соперника на 8 лет, затяжной матч и будет ему на руку.

ПЛИШКОВА ПРОТИВ ТАНКА

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Каролина Плишкова в четвертьфинале встретится с Коко Вандевеге. Несмотря на отсутствие «посева» и громких титулов, просто с американкой не будет. Она в этом сезоне, что называется, в ударе: полуфинал Australian Open, четвертьфинал Уимблдона, финал турнира в Стэнфорде. Да и на этом турнире у нее уже внушительный список собранных скальпов: Элисон Риске, Агнешка Радванска, Люси Шафаржова. При этом Вандевеге помимо классной игры демонстрировала на корте все свои эмоции, чем явно раздражала и сбивала в последнем своем матче Шафаржову. И не факт, что она не делала это специально. Каролине, у которой психология и без того не самая сильная сторона, придется вдвойне сложно.

ВСЕ ПАРЫ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

Мужчины. Надаль (Испания, 1) — РУБЛЕВ, Федерер (Швейцария, 3) — Дель Потро (Аргентина, 24), Керри (США, 17) — Андрерсон (ЮАР, 28), Карено-Буста (Испания, 12) — Шварцман (Аргентина, 29).

Женщины. Кар. Плишкова (Чехия, 1) — Вандевеге (США, 20), Кис (США, 15) — Канепи (Эстония). В. Уильямс (США, 9) — Квитова (Чехия, 13), Стивенс (США) — Севастова (Латвия, 16).