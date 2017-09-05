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5 сентября 2017, 22:53 | Теннис | Чемпионат.com

Рыбакина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США среди юниоров

Российская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата США среди юниоров.

В матче второго раунда соревнований третья сеяная, Рыбакина, в двух сетах обыграла китаянку Сю Ван со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут. 18-летняя москвичка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету китаянки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал юниорского US Open Рыбакина сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

В другом матче Алина Чараева уступила Эмилиане Аранго из Колумбии со счётом 2:6, 4:6.
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