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https://sport.mail.ru/news/tennis/30908521/
5 сентября 2017, 21:46 | Теннис | Чемпионат.com

Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова

Российский теннисист Тимофей Скатов вышел в третий круг Открытого чемпионата США среди юниоров.

В матче 2-го тура Скатов в двух сетах одержал победу над третьей ракеткой юниорского турнира, Юрием Родионовым из Австрии, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался ровно 1 час. Скатов 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Родионова 1 эйс и 1 ошибка на подаче.

За выход в четвертьфинал Скатов сыграет либо с ирландцем Симоном Карром, либо с Джейми-Флойдом Энджелом из Франции.
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