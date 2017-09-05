Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова

В матче 2-го тура Скатов в двух сетах одержал победу над третьей ракеткой юниорского турнира, Юрием Родионовым из Австрии, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался ровно 1 час. Скатов 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Родионова 1 эйс и 1 ошибка на подаче.

За выход в четвертьфинал Скатов сыграет либо с ирландцем Симоном Карром, либо с Джейми-Флойдом Энджелом из Франции.