Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова
Российский теннисист Тимофей Скатов вышел в третий круг Открытого чемпионата США среди юниоров.
В матче 2-го тура Скатов в двух сетах одержал победу над третьей ракеткой юниорского турнира, Юрием Родионовым из Австрии, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался ровно 1 час. Скатов 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6
За выход в четвертьфинал Скатов сыграет либо с ирландцем Симоном Карром, либо с
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