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https://sport.mail.ru/news/tennis/30908327/
5 сентября 2017, 21:27 | Теннис | Чемпионат.com

Харитонова вышла в 3-й круг юниорского US Open, одолев 1-ю ракетку турнира

Российская теннисистка Анастасия Харитонова вышла в третий круг Открытого чемпионата США среди юниоров.

В матче 2-го тура Харитонова со счётом 6:4, 2:6, 6:2 в трёх сетах одержала победу над первой сеяной — американкой Уитни Осуйве. Матч продолжался 1 час 46 минут. Харитонова 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Осуйве 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 2 брейка.

Также в третий круг вышла россиянка Софья Лансере (15), в двух сетах обыграв румынку Михаэлу Лорену Маркулеску со счётом 6:4, 6:2.

Камилла Рахимова завершила борьбу в одиночном разряде, со счётом 2:6, 2:6 уступив 4-й ракетке турнира — Аманде Анисимовой из США.
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