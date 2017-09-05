Новый Сафин и фанат Надаля. Что нужно знать об Андрее Рублеве

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«СЭ» собрал интересные факты о молодом таланте.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.

Андрей Рублев родился 20 октября 1997 года в Москве. Его отец Андрей Рублев-старший в прошлом занимался боксом, а сегодня является совладельцем сети ресторанов в российской столице. Как-то, рассказывая о своей семье, молодой теннисист упомянул, что почти никогда не ест дома. Сразу заговорили о том, что семья Рублевых зарабатывает миллионы. Как пояснила потом мама Андрея, это не далеко не так, просто как совладельцам им полагаются значительные скидки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> Happy birthday bro <a href="https://t.co/zEhA67Y850">pic.twitter.com/zEhA67Y850</a></p>— Stefan Kozlov (@stefankozlov) <a href="https://twitter.com/stefankozlov/status/656878152912883712">21 октября 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАМА — ТРЕНЕР КУРНИКОВОЙ.

Мать Рублева — Марина Марьенко — по профессии тренер по теннису. В свое время она работала с Анной Курниковой, Дарьей Гавриловой и Ириной Хромачевой. Когда Андрею было три года, мама подарила ему теннисную ракетку, а чуть позже привела в секцию. Сегодня Марьенко скорее выполняет роль куратора, а ежедневной работой с Рублевым занимается испанский специалист Фернандо Висенте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Disfrutando de la cena después de la victoria en <a href="https://twitter.com/Wimbledon">@Wimbledon</a> ?<a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> <a href="https://twitter.com/Nikecourt">@Nikecourt</a> <a href="https://twitter.com/4slamtennis">@4slamtennis</a> Vamooooos!?? <a href="https://t.co/x44H0mEAZD">pic.twitter.com/x44H0mEAZD</a></p>— Fer Vicente (@Vinsecte_Fer) <a href="https://twitter.com/Vinsecte_Fer/status/882324237251465216">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ОДНОМ РЯДУ С ЛЕНДЛОМ И ФЕДЕРЕРОМ.

В 2012-м Андрей стал победителем одного из самых крупных и престижных юниорских турниров в мире — Orange Bowl. В свое время его победителями становились Бьорн Борг и Джон Макинрой, Иван Лендл и Роджер Федерер, Жюстин Энен и Елена Дементьева. Выступая в категории до 16 лет, он обыграл в финале хозяина кортов американца Томми Пола — 6:3, 6:4.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russian <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> awarded Best Young Player in the <a href="https://twitter.com/ATPChallenger">@ATPChallenger</a> tournament! <a href="https://twitter.com/CTFrancescoGuzz">@CTFrancescoGuzz</a> <a href="https://twitter.com/ATPWorldTour">@ATPWorldTour</a> <a href="https://t.co/2R3Uzzor7U">pic.twitter.com/2R3Uzzor7U</a></p>— iGuzzini (@iGuzzini) <a href="https://twitter.com/iGuzzini/status/755793177991385088">20 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВЫЙ ЮНИОРСКИЙ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ».

Через полтора года Рублев стал первым россиянином, выигравшим юниорский «Ролан Гаррос». Будучи четвертым сеянным, он по пути к финалу обыграл несколько лидеров мирового рейтинга в своей возрастной категории, а в решающем матче в двух сетах победил испанца Хайме Клара.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congrats to <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> , our 2014 junior champ, for his first ATP title, on the red clay of <a href="https://twitter.com/CroatiaOpenUmag">@CroatiaOpenUmag</a> ? <a href="https://t.co/04DWSmpnFc">pic.twitter.com/04DWSmpnFc</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/889433887524491264">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОКРОВИТЕЛЬ МАКИНРОЙ.

Все на том же Roland Garos-2014 он привлек внимание Джона Макинроя. Экс-первая ракетка мира приходил на все матчи с участием россиянина, а после финала подошел поздравить с победой. Затем на Уимблдоне знаменитый американец познакомился и с мамой Андрея и даже провел с молодым дарованием несколько совместных тренировок. Как рассказывала Марьенко, благодаря участию Макинроя в жизни сына, Рублев стал получать wild card на различные турниры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">With the most famous American athlete John McEnroe. Thanks for believing in me and thanks for all help <a href="//t.co/Rq0FTfMwS4">pic.twitter.com/Rq0FTfMwS4</a></p>— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/605468031502925827">1 июня 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ АТР.

Первый взрослый титул на турнире АТР был завоеван Рублевым в этом году. В финале турнира в хорватском Умаге 19-летний спортсмен обыграл итальянца Паоло Лоренци, «посеянного» под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First ATP trophy ✅<br>19 years old ✅<br>Projected top-50 ranking ✅<a href="https://twitter.com/hashtag/atpumag?src=hash">#atpumag</a> <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@andreyrublev97</a> <a href="https://t.co/EsIcEabZ0M">pic.twitter.com/EsIcEabZ0M</a></p>— Tennis TV (@TennisTV) <a href="https://twitter.com/TennisTV/status/889210722504253440">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КУМИРЫ — САФИН И НАДАЛЬ.

Своими кумирами Андрей называет Марата Сафина и Рафаэля Надаля. По словам Рублева, Сафин стал первым россиянином, чью игру он увидел. «Для меня это было нечто невероятное, — рассказывал Рублев. — Я тогда подумал: вот бы и мне так научиться. И действительно стал за него болеть».

Знаменитый испанец остается эталоном и по сей день. «Раньше я буквально скупал в спортивных магазинах коллекции, чтобы выглядеть, как Рафа. Сегодня этого нет, но по манере игры он мне очень нравится. Хотел бы быть на него похожим».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Learning from the legend! World number 1 Marat Safin?? <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/coming?src=hash">#coming</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/working?src=hash">#working</a> <a href="https://t.co/Bi75fqGPck">pic.twitter.com/Bi75fqGPck</a></p>— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/892458243724914688">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БАСКЕТБОЛ И «МАЙАМИ ХИТ».

Помимо тенниса Андрей любит баскетбол. Своей любимой командой в НБА он не раз называл «Майами Хит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Slow motion? <a href="https://t.co/sDtLIdkF5Y">pic.twitter.com/sDtLIdkF5Y</a></p>— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/842757877483913218">17 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БОЛЬШИЕ ШЛЕМЫ"-2017.

По состоянию на 4 сентября россиянин занимает 53-е место в рейтинге АТР. Помимо победы в Хорватии ему в этом году удалось пройти через квалификацию и выйти в основную сетку первых трех турниров «Большого шлема». При этом на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне он доходил до второго круга.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tournaments in America unfortunately didn't start for me very well, but now I am in the 2round of US open ☄️? <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nike?src=hash">#nike</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/newyork?src=hash">#newyork</a> <a href="https://t.co/jwuAR5hTY3">pic.twitter.com/jwuAR5hTY3</a></p>— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/903035556015333376">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕВЕРОЯТНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ.

В основную сетку US Open Рублев попал по рейтингу. По дороге к четвертьфиналу он обыграл британца Альяжа Бедене (6:1, 6:4, 6:4), седьмого «сеянного» Григора Димитрова (7:5, 7:6 (7:3), 6:3), боснийца Дамира Джумхура (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) и француза Давида Гоффена (7:5, 7:6 (7:5), 6:3).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1st top 10 win. Into the 3rd round of Us Open☄️ <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nike?src=hash">#nike</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/newyork?src=hash">#newyork</a> <a href="https://t.co/1dfCLPBxBO">pic.twitter.com/1dfCLPBxBO</a></p>— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/903363380710436868">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>