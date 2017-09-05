Новый Сафин и фанат Надаля. Что нужно знать об Андрее Рублеве
Россиянин Андрей Рублев сотворил настоящую сенсацию, впервые в карьере выйдя в четвертьфинал US Open. Его следующим соперником будет первая ракетка мира Рафаэль Надаль.
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«СЭ» собрал интересные факты о молодом таланте.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
Андрей Рублев родился 20 октября 1997 года в Москве. Его отец Андрей
МАМА — ТРЕНЕР КУРНИКОВОЙ.
Мать Рублева — Марина Марьенко — по профессии тренер по теннису. В свое время она работала с Анной Курниковой, Дарьей Гавриловой и Ириной Хромачевой. Когда Андрею было три года, мама подарила ему теннисную ракетку, а чуть позже привела в секцию. Сегодня Марьенко скорее выполняет роль куратора, а ежедневной работой с Рублевым занимается испанский специалист Фернандо Висенте.
В ОДНОМ РЯДУ С ЛЕНДЛОМ И ФЕДЕРЕРОМ.
В 2012-м Андрей стал победителем одного из самых крупных и престижных юниорских турниров в мире — Orange Bowl. В свое время его победителями становились Бьорн Борг и Джон Макинрой, Иван Лендл и Роджер Федерер, Жюстин Энен и Елена Дементьева. Выступая в категории до 16 лет, он обыграл в финале хозяина кортов американца Томми Пола — 6:3, 6:4.
ПЕРВЫЙ ЮНИОРСКИЙ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ».
Через полтора года Рублев стал первым россиянином, выигравшим юниорский «Ролан Гаррос». Будучи четвертым сеянным, он по пути к финалу обыграл несколько лидеров мирового рейтинга в своей возрастной категории, а в решающем матче в двух сетах победил испанца Хайме Клара.
ПОКРОВИТЕЛЬ МАКИНРОЙ.
Все на том же Roland Garos-2014 он привлек внимание Джона Макинроя.
ПЕРВЫЙ ТИТУЛ АТР.
Первый взрослый титул на турнире АТР был завоеван Рублевым в этом году. В финале турнира в хорватском Умаге 19-летний спортсмен обыграл итальянца Паоло Лоренци, «посеянного» под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2.
КУМИРЫ — САФИН И НАДАЛЬ.
Своими кумирами Андрей называет Марата Сафина и Рафаэля Надаля. По словам Рублева, Сафин стал первым россиянином, чью игру он увидел. «Для меня это было нечто невероятное, — рассказывал Рублев. — Я тогда подумал: вот бы и мне так научиться. И действительно стал за него болеть».
Знаменитый испанец остается эталоном и по сей день. «Раньше я буквально скупал в спортивных магазинах коллекции, чтобы выглядеть, как Рафа. Сегодня этого нет, но по манере игры он мне очень нравится. Хотел бы быть на него похожим».
БАСКЕТБОЛ И «МАЙАМИ ХИТ».
Помимо тенниса Андрей любит баскетбол. Своей любимой командой в НБА он не раз называл «Майами Хит».
«БОЛЬШИЕ ШЛЕМЫ"-2017.
По состоянию на 4 сентября россиянин занимает 53-е место в рейтинге АТР. Помимо победы в Хорватии ему в этом году удалось пройти через квалификацию и выйти в основную сетку первых трех турниров «Большого шлема». При этом на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне он доходил до второго круга.
НЕВЕРОЯТНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ.
В основную сетку US Open Рублев попал по рейтингу. По дороге к четвертьфиналу он обыграл британца Альяжа Бедене (6:1, 6:4, 6:4), седьмого «сеянного» Григора Димитрова (7:5, 7:6 (7:3), 6:3), боснийца Дамира Джумхура (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) и француза Давида Гоффена (7:5, 7:6 (7:5), 6:3).
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