Стал известен состав сборной России на матч плей-офф «Кубка Дэвиса» с Венгрией
Определился состав национальной команды России на поединок
плей-офф «Кубка Дэвиса» против сборной Венгрии, который состоится 15—17 сентября в Будапеште. В него вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Константин Кравчук.
Наставником команды будет либо Шамиль Тарпищев, либо Игорь Куницын. Это будет зависеть от графика президента ФТР и члена МОК Шамиля Тарпищева, который в неделю «Кубка Дэвиса» должен принимать участие в заседаниях 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу).
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