Стал известен состав сборной России на матч плей-офф «Кубка Дэвиса» с Венгрией

Наставником команды будет либо Шамиль Тарпищев, либо Игорь Куницын. Это будет зависеть от графика президента ФТР и члена МОК Шамиля Тарпищева, который в неделю «Кубка Дэвиса» должен принимать участие в заседаниях 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу).