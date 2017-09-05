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5 сентября 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен состав сборной России на матч плей-офф «Кубка Дэвиса» с Венгрией

Определился состав национальной команды России на поединок плей-офф «Кубка Дэвиса» против сборной Венгрии, который состоится 15—17 сентября в Будапеште. В него вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Константин Кравчук.

Наставником команды будет либо Шамиль Тарпищев, либо Игорь Куницын. Это будет зависеть от графика президента ФТР и члена МОК Шамиля Тарпищева, который в неделю «Кубка Дэвиса» должен принимать участие в заседаниях 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу).
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Новости Тенниса

Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок Дэвиса

Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок Дэвиса

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по теннису с Кареном Хачановым, Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым через два года может завоевать Кубок Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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