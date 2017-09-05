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https://sport.mail.ru/news/tennis/30902937/
5 сентября 2017, 13:24 | Теннис | ТАСС

Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге St.Petersburg Open планируют пригласить на соревнования Марию Шарапову. Об этом журналистам рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).

<em>ВЛАДИВОСТОК 5 сентября. /ТАСС/. </em>Организаторы теннисного турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> St.Petersburg <span class=error>Open</span> планируют пригласить на соревнования Марию <span class=error>Шарапову</span>. Об этом журналистам рассказал генеральный директор турнира Александр <span class=error>Медведев</span> в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (<span class=error>ВЭФ</span>). Увеличить
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«У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах», — сказал Медведев.

«Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать», — добавил он.

Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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