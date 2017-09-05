Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

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«У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах», — сказал Медведев.

«Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать», — добавил он.

Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.