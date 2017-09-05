Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы теннисного турнира в
Санкт-Петербурге St.Petersburg Open планируют пригласить на соревнования Марию Шарапову. Об этом журналистам рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).
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«У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах», — сказал Медведев.
«Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать», — добавил он.
Турнир в
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке
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