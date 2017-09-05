Впервые с 2002 года в ¼ финала US Open сыграют четыре американки

Таким образом, общее число американок на этой стадии достигло четырёх. Последний раз такое происходило на US Open-2002, когда их было пять — сёстры Уильямс, Линдсэй Дэвенпорт, Дженнифер Каприати и Моника Селеш.

Отметим, что в этом сезоне все американские спортсменки сыграют в разных парах ¼ финала.