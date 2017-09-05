Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30902451/
5 сентября 2017, 13:04 | Теннис | GoTennis.ru

Впервые с 2002 года в ¼ финала US Open сыграют четыре американки

Американские теннисистки Коко Вандевеге и Мэдисон Киз стали четвертьфианалистками Открытого чемпионата США, присоединившись к Винус Уильямс и Слоан Стивенс.

Таким образом, общее число американок на этой стадии достигло четырёх. Последний раз такое происходило на US Open-2002, когда их было пять — сёстры Уильямс, Линдсэй Дэвенпорт, Дженнифер Каприати и Моника Селеш.

Отметим, что в этом сезоне все американские спортсменки сыграют в разных парах ¼ финала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

Кайя Канепи: Не думала, что смогу дойти до четвертьфинала

Впервые с 2002 года в 1/4 финала US Open сыграют четыре американки

Виктор Янчук: Чувствуется, что Рублёв созрел