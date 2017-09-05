Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок Дэвиса

Рублев в понедельник вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с первой «ракеткой» мира.

«У нас сегодня три заметных молодых теннисиста — Хачанов, Медведев и Рублев, между ними здоровая конкуренция. Первым выстрелил Хачанов, потом Медведев, а теперь настала очередь Рублева. Думаю, через пару лет с ними можно уже выигрывать Кубок Дэвиса», — считает Тарпищев.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса — в 2002 и 2006 годах, а также трижды выходила в финал (1994, 1995, 2007).