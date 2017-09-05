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https://sport.mail.ru/news/tennis/30901995/
5 сентября 2017, 12:25 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок Дэвиса

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по теннису с Кареном Хачановым, Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым через два года может завоевать Кубок Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Рублев в понедельник вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с первой «ракеткой» мира.

«У нас сегодня три заметных молодых теннисиста — Хачанов, Медведев и Рублев, между ними здоровая конкуренция. Первым выстрелил Хачанов, потом Медведев, а теперь настала очередь Рублева. Думаю, через пару лет с ними можно уже выигрывать Кубок Дэвиса», — считает Тарпищев.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса — в 2002 и 2006 годах, а также трижды выходила в финал (1994, 1995, 2007).
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