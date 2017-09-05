Вера Звонарёва с победы стартовала на турнире в Даляне
Российская теннисистка Вера Звонарёва преодолела барьер первого раунда соревнований в Даляне (Китай), обыграв в трё сетах Чан
Кай-Чен из Тайваня, — 6/3, 6/7 (5), 6/4.
Поединок продлился 2 часа 49 минут. 623-я ракетка мира, 32-летняя Вера, сделала восемь брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 26-летняя Чан
Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с китаянкой Синью Гао.
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