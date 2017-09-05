Вера Звонарёва с победы стартовала на турнире в Даляне

Поединок продлился 2 часа 49 минут. 623-я ракетка мира, 32-летняя Вера, сделала восемь брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 26-летняя Чан Кай-Чен, занимающая 113-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брала подачу соперницы, выполнила шесть эйсов и допустила 11 двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с китаянкой Синью Гао.