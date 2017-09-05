Спасение Дель Потро и марш американок

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В понедельник на Открытом чемпионате США определились все четвертьфиналисты.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ДЕЛЬ ПОТРО.

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин Дель Потро, которому на протяжении всей карьеры раскрыть огромный потенциал мешают травмы, сыграл вместе с Домиником Тимом самый драматичный матч турнира. Аргентинец явно чувствовал себя не лучшим образом, еле двигался и обращался за медицинской помощью. Он проиграл два сета 1:6, 2:6 и, казалось, что судьба матча решена — если Дель Потро не снимется, то и в следующем сете будет разгромлен. Но в третьей партии Башня из Тандила при мощной поддержке людей, одетых в цвета аргентинского флага, воспрянул духом, чем немало удивил своего соперника. Игра у австрийца совершенно расклеилась — теперь уже он отдал партию со счетом 1:6.

В четвертом сете Тим повел 5:2 и подавал на матч, но Дель Потро сделал брейк, а потом, при 5:6, отразил два матчбола — оба эйсами. Расстроенный упущенными шансами, австриец провалил тай-брейк. В решающей партии теннисисты продолжили сводить публику с ума. При 5:4 в пользу аргентинца на его втором матчболе Тим допустил двойную ошибку, хотя до повтора судьи засчитали ему эйс на второй подаче. Австриец покинул корт побежденным, а Дель Потро еще долго ликовал вместе со зрителями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"I kept on going because of all of you today."<a href="https://twitter.com/delpotrojuan">@delpotrojuan</a> saves 2 match points in front of a crowd that may as well have been his home. <a href="https://t.co/c5LePAIM2h">pic.twitter.com/c5LePAIM2h</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904867449471991808">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В четвертьфинале он сыграет с Роджером Федерером. И это будет повторением яркого финала-2009, завершившегося сенсационной победой 20-летнего тогда теннисиста из Тандила над пятикратным чемпионом.

ФЕДЕРЕР И НАДАЛЬ: ЕЩЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, у которого возникали трудности в начале поединков с Таро Даниэелем и Леонардо Майером, на этот раз легко разобрался со своим соперником — украинцем Александром Долгополовым — 6:2, 6:4, 6:1 за 1 час 41 минуту. Испанец вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США впервые с тех пор, как победил там в 2013 году. Теперь он сыграет с россиянином Андреем Рублевым — самым молодым участником восьмерки сильнейших US Open с 2001 года и единственным «несеяным» из четвертьфиналистов. В понедельничном поединке с Давидом Гоффеном 19-летний россиянин ни разу не заставил своих болельщиков нервничать и показал очень убедительную игру. Надаль уже выразил ему уважение, сказав, что о полуфинале с Федерером будет говорить только после матча с россиянином.

Между тем, желанная встреча между швейцарцем и испанцем — первая в истории нью-йорского мэйджора — все ближе. Роджер в ночном матче также не испытал сложностей в противостоянии с Филиппом Кольшрайбером — 6:4, 6:2, 7:5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/rogerfederer">@rogerfederer</a> defeats Kohlschreiber 6-4, 6-2, 7-5 to set up a highly anticipated QF against Del Potro!<a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/0MbQnlGhsj">pic.twitter.com/0MbQnlGhsj</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904875776486596612">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЛИШКОВА: ОДНА ЗА ВСЕХ.

Каролина Плишкова — единственная из представительниц Top-8, добравшаяся до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Выстояв и отыграв матчбол в предыдущем матче с Чжан Шуай, на этот раз чешка с легкостью разобралась с американкой Дженнифер Брэди — 6:1, 6:0 всего за 46 минут.

В КАЖДОЙ ПАРЕ — ПО АМЕРИКАНКЕ.

Удивительным получился состав четвертьфинальных пар в женской сетке. В каждой из четырех оказались представительницы страны-хозяйки: Винус Уильямс уже во вторник сыграет с Петрой Квитовой, Слоун Стивенс — с Анастасией Севастовой. Мэдисон Кис в ночном матче обыграла и лишила тем самым шансов бороться за первое место в рейтинге украинку Элину Свитолину и теперь сразится с обидчицей Дарьи Касаткиной Кайей Канепи. А наглая Коко Вандевэй, которая еще после полуфинала на Australian Open заявила, что ее следующая цель — победа на турнире «Большого шлема», встретится с Плишковой.

ПОТЕРЯ.

Чемпионки Уимблдона Екатерина Макарова и Елена Веснина, «посеянные» в Нью-Йорке под первым номером, не смогли развить успех, проиграв в третьем круге словенке Андреа Клепач и Мария Хосе Мартинес Санчес — 3:6, 4:6. Россиянки пять раз проигрывали свои подачи и при 17 «виннерсах» допустили 19 невынужденных ошибок, в то время как у соперниц эти показатели составили 34−21.

ЦИТАТА.

«После того, как я прошел Тиафо, приятно было вновь поиграть со старичками, вернуться к парням из поколения 80-х», — Роджер Федерер после победы над Филиппом Кольшрайбером.