Спасение Дель Потро и марш американок
Итоги 8-го дня US Open.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник на Открытом чемпионате США определились все четвертьфиналисты.
ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ДЕЛЬ ПОТРО.
Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин Дель Потро, которому на протяжении всей карьеры раскрыть огромный потенциал мешают травмы, сыграл вместе с Домиником Тимом самый драматичный матч турнира. Аргентинец явно чувствовал себя не лучшим образом, еле двигался и обращался за медицинской помощью. Он проиграл два сета 1:6, 2:6 и, казалось, что судьба матча решена — если Дель Потро не снимется, то и в следующем сете будет разгромлен. Но в третьей партии Башня из Тандила при мощной поддержке людей, одетых в цвета аргентинского флага, воспрянул духом, чем немало удивил своего соперника. Игра у австрийца совершенно расклеилась — теперь уже он отдал партию со счетом 1:6.
В четвертом сете Тим повел 5:2 и подавал на матч, но Дель Потро сделал брейк, а потом, при 5:6, отразил два матчбола — оба эйсами. Расстроенный упущенными шансами, австриец провалил
В четвертьфинале он сыграет с Роджером Федерером. И это будет повторением яркого финала-2009, завершившегося сенсационной победой 20-летнего тогда теннисиста из Тандила над пятикратным чемпионом.
ФЕДЕРЕР И НАДАЛЬ: ЕЩЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, у которого возникали трудности в начале поединков с Таро Даниэелем и Леонардо Майером, на этот раз легко разобрался со своим соперником — украинцем Александром Долгополовым — 6:2, 6:4, 6:1 за 1 час 41 минуту. Испанец вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США впервые с тех пор, как победил там в 2013 году. Теперь он сыграет с россиянином Андреем Рублевым — самым молодым участником восьмерки сильнейших US Open с 2001 года и единственным «несеяным» из четвертьфиналистов. В понедельничном поединке с Давидом Гоффеном 19-летний россиянин ни разу не заставил своих болельщиков нервничать и показал очень убедительную игру. Надаль уже выразил ему уважение, сказав, что о полуфинале с Федерером будет говорить только после матча с россиянином.
Между тем, желанная встреча между швейцарцем и испанцем — первая в истории
ПЛИШКОВА: ОДНА ЗА ВСЕХ.
Каролина Плишкова — единственная из представительниц Top-8, добравшаяся до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Выстояв и отыграв матчбол в предыдущем матче с Чжан Шуай, на этот раз чешка с легкостью разобралась с американкой Дженнифер Брэди — 6:1, 6:0 всего за 46 минут.
В КАЖДОЙ ПАРЕ — ПО АМЕРИКАНКЕ.
Удивительным получился состав четвертьфинальных пар в женской сетке. В каждой из четырех оказались представительницы страны-хозяйки: Винус Уильямс уже во вторник сыграет с Петрой Квитовой, Слоун Стивенс — с Анастасией Севастовой. Мэдисон Кис в ночном матче обыграла и лишила тем самым шансов бороться за первое место в рейтинге украинку Элину Свитолину и теперь сразится с обидчицей Дарьи Касаткиной Кайей Канепи. А наглая Коко Вандевэй, которая еще после полуфинала на Australian Open заявила, что ее следующая цель — победа на турнире «Большого шлема», встретится с Плишковой.
ПОТЕРЯ.
Чемпионки Уимблдона Екатерина Макарова и Елена Веснина, «посеянные» в
ЦИТАТА.
«После того, как я прошел Тиафо, приятно было вновь поиграть со старичками, вернуться к парням из поколения 80-х», — Роджер Федерер после победы над Филиппом Кольшрайбером.
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