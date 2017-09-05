Это просто фантастика! Ночью на US Open сыграли матч года
Хуан Мартин Дель Потро безнадежно проигрывал Доминику Тиму 1:6, 2:6, а потом произошел камбэк, если не века, то, как минимум, года.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
От встречи Дель Потро против Тима все ждали мощной пятисетовой зарубы, в которой победит тот, у кого останется больше сил. Но с первых же геймов
Дель Потро продолжал кашлять, передвигаться по корту со скоростью черепахи и с трудом добивать до сетки. Австриец в это время просто уничтожал соперника: в
Во втором сете ничего не поменялось. Разве что Дель Потро взял не один гейм престижа, а два. Оба сета у каждого, кто смотрел этот матч, из головы не уходила мысль — «когда он уже снимется». А он не снялся. Ни после первого сета, ни после второго.
А в третьем таблеточка подействовала. Дель Потро взял один гейм. Второй. Третий. Казалось, Тим сейчас соберется, возьмет шесть подряд и пойдет отдыхать. А Тим сломался. Сломался
Только посмотрите на этого болельщика.
Или на этих.
Но даже после третьего сета не оставляло ощущение, что ну вот
В пятом сете
1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4, Дель Потро второй раз в карьере отыгрался с 0−2 и теперь в четвертьфинале сыграет против Роджера Федерера.
— Честно говоря, я не знаю, через что прошел
Дель Потро будет сложно придумать и повторить то, что случилось в матче с Тимом, но теперь их встречу с Федерером смотреть нужно обязательно.
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