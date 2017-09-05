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https://sport.mail.ru/news/tennis/30901472/
5 сентября 2017, 12:00 | Теннис | ТАСС

Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US Open

ТАСС, 5 сентября. Российскому теннисисту Андрею Рублеву будет что терять в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против первой «ракетки» мира испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение высказал Надаль, слова которого приводит пресс-служба турнира.

<em>ТАСС 5 сентября. </em>Российскому теннисисту Андрею <span class=error>Рублеву</span> будет что терять в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US <span class=error>Open</span>) против первой ракетки мира испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span>. Такое мнение высказал <span class=error>Надаль</span> слова которого приводит <nobr>пресс-служба</nobr> турнира. Увеличить
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В 1/8 финала 31-летний Надаль обыграл украинца Александра Долгополова. 19-летний Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном, «посеянным» на турнире под девятым номером, и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема.

После победы над бельгийцем Рублев поделился мнением по поводу своего следующего соперника. «Надаль — великий чемпион, я хочу получить удовольствие от игры с ним. Я уже в четвертьфинале и мне нечего терять. Мне немного повезло пройти так далеко на турнире, и я постараюсь показать свой лучший теннис в следующем раунде», — заявил Рублев.

Надаль описал Рублева, как прекрасного парня, с которым он вместе тренировался в Мальорке несколько лет назад. «Конечно, ему есть что терять, хоть он и молод, но в то же время он в четвертьфинале. Он может впервые выйти в полуфинал, а я уже играл в них пару раз. И мне, и ему есть что терять», — отметил Надаль.

«Поймите, в спорте главное — победа. В конце вашей карьеры никто не вспомнит кому, как и где вы проиграли. Люди запомнят ваши победы», — добавил испанец.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.
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