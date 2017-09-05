Андрей Рублёв: В прошлом году почувствовал, что не развиваюсь, а деградирую

«В минувшем сезоне я полностью сменил команду. Стал тренироваться в Барселоне с новым наставником, физиотерапевтом и фитнес-тренером.

Всё, что я делал раньше, не приносило результата. Складывалось ощущение, что я не развиваюсь, а наоборот деградирую.