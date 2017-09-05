Андрей Рублёв: В прошлом году почувствовал, что не развиваюсь, а деградирую
Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший участником ¼ финала US Open, рассказал о том, благодаря чему он сумел добиться прогресса.
«В минувшем сезоне я полностью сменил команду. Стал тренироваться в Барселоне с новым наставником, физиотерапевтом и
Всё, что я делал раньше, не приносило результата. Складывалось ощущение, что я не развиваюсь, а наоборот деградирую.
В прошлом году я часто был подавлен, даже плакал. Но сейчас всё отлично, и я счастлив, — цитирует Рублёва
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