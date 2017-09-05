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https://sport.mail.ru/news/tennis/30900564/
5 сентября 2017, 11:16 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: В прошлом году почувствовал, что не развиваюсь, а деградирую

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший участником ¼ финала US Open, рассказал о том, благодаря чему он сумел добиться прогресса.

«В минувшем сезоне я полностью сменил команду. Стал тренироваться в Барселоне с новым наставником, физиотерапевтом и фитнес-тренером.

Всё, что я делал раньше, не приносило результата. Складывалось ощущение, что я не развиваюсь, а наоборот деградирую.

В прошлом году я часто был подавлен, даже плакал. Но сейчас всё отлично, и я счастлив, — цитирует Рублёва пресс-служба соревнований.
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