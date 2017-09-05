Рублев марширует по Нью-Йорку

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Восхождение Рублева.

Впервые за долгие годы российские мужчины выступили на турнире Большого шлема лучше женщин. Пожалуй, со времен Николая Давыденко в мужском теннисе не было успехов на соревнованиях такого уровня. Молодой Андрей Рублев, которому исполнится 20 лет лишь в октябре, пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, оставшись единственным представителем России среди профессиональных теннисистов на кортах «Флашинг Медоуз».

В ночь на вторник, 5 сентября, Рублев поверг бельгийца Давида Гоффена, который стал уже вторым представителем топ-10, павшим под натиском юного россиянина.

Андрей обыграл девятую ракетку турнира в трех сетах со счетом 7:5 7:6 (7:5) 6:3, затратив на игру два часа и пять минут. До этого во втором круге россиянин победил имевшего седьмой номер посева посева болгарина Григора Димитрова.

Несмотря на то что Рублев не отдал сопернику ни одной партии, матч был очень упорным, особенно в двух первых сетах. В первом соперники исправно выигрывали свою подачу, и только в последнем, 12-м гейме Гоффен дрогнул и уступил.

Андрей не стал дожидаться ошибок соперника, а сам добавил в активных действиях, чем вынудил бельгийца сложить оружие.

Нельзя забывать, что теннисист, входящий в топ-10, никогда не сдается после проигранного сета, и Гоффен это прекрасно доказал во втором, сразу же взяв подачу россиянина и поведя со счетом 3:0. Но Рублев не заставил долго ждать с ответом и быстро сравнял счет в партии. Второй сет стал самым упорным в матче — соперникам пришлось определять победителя на тай-брейке, где лучшим вновь стал российский теннисист.

В третьем сете Гоффен уже был сломлен — Рублев выиграл первую подачу соперника и сделал второй брейк в девятом гейме, одновременно выиграв партию и матч.

Для российского теннисиста нынешний чемпионат США стал настоящим прорывом в карьере. В этом году Андрей не проходил на турнирах Большого шлема дальше второго круга, а до 2017 года лишь на US Open 2015-го ему удалось преодолеть квалификацию в основную сетку, где он уступил в первом же раунде. К началу соревнований в Нью-Йорке у россиянина был 53-й рейтинг ATP, однако после выхода в ¼ финала он существенно поднимется в мировой табели о рангах.

Гоффен после матча отметил сильную игру соперника и сказал, что шансов на победу у него не было.

«Рублев играл очень быстро, мне было тяжело двигаться на 100%. Он был очень агрессивен, это было тяжело.

Сегодня невозможно было победить. У него хороший потенциал. Ему всего 19 лет и он играет очень хорошо, — приводит слова бельгийца официальный сайт ATP.

Сам россиянин не стал вдаваться в подробности свой игру в 1/8 финала, а в основном делился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Рафаэлем Надалем.

«Рафа — настоящий чемпион. Я постараюсь сделать все возможное, мне нечего терять.

Он один из лучших теннисистов за всю историю и я восхищаюсь его профессионализмом. Надаль обладает великолепной скоростью передвижения по корту и сильной защитой. Я же буду играть в свой теннис — стараться пробить его сильными ударами навылет, — заявил Рублев на послематчевой пресс-конференции.

Хотелось бы, чтобы триумфальное шествие Рублева на кортах «Флашинг Медоуз» продолжилось, правда шансов у восходящей российской звезды не так уж и много. Как сказал Рублев, Надаль — настоящий чемпион. Испанец находится в этом году в великолепной форме, вернулся на первую строчку рейтинга и выиграл Открытый чемпионат Франции. Пройти такого соперника Рублеву будет крайне тяжело.

Надаль играл свой матч 1/8 финала на центральном корте примерно в одно время с Рублевым. Рафе противостоял украинский теннисист Александр Долгополов, который ничего не смог предпринять против первой ракетки мира.

Надаль разгромил соперника в трех сетах со счетом 6:2 6:4 6:1.

Ближе к завершению игрового дня определилась последняя пара четвертьфиналистов. Ими стали Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро. Швейцарец набрал полный ход к решающей стадии турнира и легко переиграл немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4 6:2 7:5.

Дель Потро же пришлось очень тяжело в матче с шестым сеяным Домиником Тимом из Австрии. Первые два сета противостояния остались за Тимом, причем выиграл он их легко — 6:1 6:2, и зрители уже потеряли надежду на упорную борьбу. Однако аргентинец воспрял духом и разгромил соперника в третьей партии со счетом 6:1. Переломным в матче стал четвертый сет, который дель Потро выиграл на тай-брейке. А в решающей партии уже аргентинец играл заметно сильнее соперника и выиграл ее со счетом 6:4.

Восьмерка лучших без россиянок.

У женщин также были сыграны оставшиеся матчи четвертого круга — играли теннисистки верхней части сетки.

Увы, но четвертьфиналы Открытого чемпионата США пройдут без российских участниц.

Наша последняя на турнире соотечественница Дарья Касаткина, ранее победившая победительницу «Ролан Гаррос» этого года Елену Остапенко, не справилась с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

Матч завершился в пользу Канепи со счетом 6:4 6:4, и ей понадобилось менее полутора часов, чтобы повторить свое лучшее достижение в Нью-Йорке — выход в четвертьфинал.

За полуфинал эстонка поборется с местной теннисисткой Мэдисон Киз, которая на радость зрителям огорчила четвертую ракетку турнира Элину Свитолину из Украины. Матч продолжался целых два часа и американка победила в трех сетах со счетом 7:6 (7:2) 1:6 6:4.

Первая ракетка мира Каролина Плишкова их Чехии буквально не заметила свою соперницу по 1/8 финала — еще одну американку Дженнифер Брэйди, расправившись с ней за 46 минут со счетом 6:1 6:0. Противостоять Плишковой в четвертьфинале будет очередная хозяйка корта Коко Вандевеге.

20-я сеяная Вандевеге в своем матче победила другую представительницу Чехии Люси Шафаржову в двух сетах — 6:4 7:6 (7:2).

Таким образом Вандевеге стала четвертой американкой в ¼ финала US Open, присоединившись к Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Киз.

Парный провал.

Восьмой соревновательный день Открытого чемпионата США стал бы по-настоящему несчастливым для многих россиян, и если бы не победа Рублева. В парном разряде до четвертьфинала не дошел ни один российский теннисист.

Для Андрея этот день стал очень непростым, так как ему пришлось играть сразу два матча.

Неудивительно, что сосредоточившись на одиночном разряде, он не смог сыграть в полную силу в парном.

Рублев с Кареном Хачановым проиграли в матче 1/8 финала французам Жюльену Беннето и Эдуардо Роже-Васслену в трех сетах — 6:4 6:7 (3:7) 2:6.

Если объяснить поражение мужской пары можно, то провал первой пары мира Елены Весниной и Екатерины Макаровой стал полной неожиданностью.

Россиянки, победившие на последнем Уимблдоне, уступили в четвертом круге 14-му сеяному дуэту Андреа Клепач из Словении и Марии Хосе Мартинес Санчес из Испании. Причем матч получился скоротечным — всего один час 20 минут — и завершился со счетом 6:3 6:4 в пользу международной пары.