Кузнецова и Цибулкова примут участие в Кубке Кремля по теннису
ТАСС, 5 сентября. Россиянка Светлана Кузнецова, британка Йоханна Конта и словачка Доминика Цибулкова сыграют на Кубке Кремля по теннису в женском одиночном разряде. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе турнира.
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Кузнецова является первой «ракеткой» России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выигрывала Кубок Кремля последние два года. Цибулкова, которая является 10-й «ракеткой» мира, в девятый раз приедет в Москву на турнир, где она побеждала в 2011 году. В 2016 году словачка пропустила соревнования, хоть и была заявлена, так как ей пришлось поменять свое игровое расписание
Седьмая «ракетка» мира Конта будет «посеяна» на турнире под первым номером. В текущем сезоне британка дошла до полуфинала Уимблдона и одержала победу на престижном турнире WTA в Майами. Также на Кубке Кремля сыграет латвийская теннисистка Елена Остапенко (12-я позиция в рейтинге), которая в 2017 году победила на Открытом чемпионате Франции.
Ранее стало известно, что в мужском одиночном турнире Кубка Кремля примут участие россияне Карен Хачанов (29) и Андрей Рублев (53). Испанец Пабло Карреньо Буста (19) будет защищать звание действующего победителя Кубка Кремля. Также на московских кортах сыграют россияне Андрей Кузнецов (75) и Даниил Медведев (54), испанцы Альберт
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.
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