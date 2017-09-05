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https://sport.mail.ru/news/tennis/30899524/
5 сентября 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Матч с Надалем покажет, насколько я далёк от Топ-игроков

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший участником ¼ финала Открытого чемпионата США, поделился ожиданиями от противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Постараюсь получить удовольствие от игры с Рафой, вот и всё. В предстоящем поединке у меня будет возможность понять, насколько далеко я нахожусь по уровню от ведущих игроков. Для меня это будет прекрасное испытание. Рафаэль потрясающе действует в обороне, у него сильные ноги. Буду стараться играть в высоком темпе, мне кажется, именно это является отличительной особенностью моего тенниса.

Когда я был маленьким и только начинал смотреть теннис, мне сразу понравилась игра Надаля. Точно также, как восхитил теннис Марата Сафина. Надаль — настоящий профессионал. Он всегда пытается добиться идеала, поэтому сейчас именно Рафа возглавляет рейтинг, — приводит слова Рублёва пресс-служба соревнований.
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