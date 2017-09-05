Андрей Рублёв: Матч с Надалем покажет, насколько я далёк от Топ-игроков

«Постараюсь получить удовольствие от игры с Рафой, вот и всё. В предстоящем поединке у меня будет возможность понять, насколько далеко я нахожусь по уровню от ведущих игроков. Для меня это будет прекрасное испытание. Рафаэль потрясающе действует в обороне, у него сильные ноги. Буду стараться играть в высоком темпе, мне кажется, именно это является отличительной особенностью моего тенниса.

Когда я был маленьким и только начинал смотреть теннис, мне сразу понравилась игра Надаля. Точно также, как восхитил теннис Марата Сафина. Надаль — настоящий профессионал. Он всегда пытается добиться идеала, поэтому сейчас именно Рафа возглавляет рейтинг, — приводит слова Рублёва пресс-служба соревнований.