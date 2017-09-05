Опубликован заявочный список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля»

В основной сетке соревнований сыграют, в частности, его прошлогодний чемпион, испанец Пабло Карреньо-Буста, и четверо россиян: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медеведев и Андрей Кузнецов.

Заявочный список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля».