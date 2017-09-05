Опубликован заявочный список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Организаторы соревнований «ВТБ Кубок Кремля» опубликовали предварительный список участников турнира, который пройдёт с 16 по 22 октября в Москве.
В основной сетке соревнований сыграют, в частности, его прошлогодний чемпион, испанец Пабло
Заявочный список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля».
1. Пабло
2. Альберт Рамос (Испания)
3. Карен Хачанов (Россия)
4. Адриан Маннарино (Франция)
5. Фелисиано Лопес (Испания)
6. Филипп Кольшрайбер (Германия)
7. Паоло Лоренци (Италия)
8. Андрей Рублёв (Россия)
9. Даниил Медведев (Россия)
10. Иржи Веселы (Чехия)
11. Дамир Джумхур (Босния)
12. Борна Чорич (Хорватия)
13. Янко Типсаревич (Сербия)
14. Рожерио Дутра Да Силва (Бразилия)
15. Дуди Села (Израиль)
16. Андрей Кузнецов (Россия)
17. Томаз Беллуччи (Бразилия)
18. Андрес Сеппи (Италия)
19. Томас Фаббиано (Италия).
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