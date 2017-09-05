Хачанов и Рублев примут участие в Кубке Кремля по теннису

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Хачанов является первой «ракеткой» России, он занимает 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов. Рублев (53) — единственный россиянин, продолжающий борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира.

Также на турнире в Москве выступят россияне Андрей Кузнецов (75), Даниил Медведев (54), прошлогодний победитель испанец Пабло Карреньо Буста (19), его соотечественники Альберт Рамос-Виньолас (24), Фелисиано Лопес (35), немец Филипп Кольшрайбер (37), француз Адриан Маннарино (34), итальянец Паоло Лоренци (40), серб Янко Типсаревич (67).

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.