Определились все четвертьфиналисты Открытого чемпионата США в одиночном разряде
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Определились все пары четвертьфиналистов в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
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Первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль в ¼ финала встретится с россиянином Андреем Рублевым, Роджер Федерер (Швейцария, 3-й номер посева) — с Хуаном Мартином Дель Потро (Аргентина, 24), Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — с Сэмом Куэрри (США, 17), Пабло
Четвертьфинальный раунд US Open-2017 стартует во вторник.
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