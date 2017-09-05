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5 сентября 2017, 9:14 | Теннис | Р-Спорт

Определились все четвертьфиналисты Открытого чемпионата США в одиночном разряде

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Определились все пары четвертьфиналистов в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Определились все пары <span class=error>четвертьфиналистов</span> в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль в ¼ финала встретится с россиянином Андреем Рублевым, Роджер Федерер (Швейцария, 3-й номер посева) — с Хуаном Мартином Дель Потро (Аргентина, 24), Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — с Сэмом Куэрри (США, 17), Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — с Диего Шварцманом (Аргентина, 29).

Четвертьфинальный раунд US Open-2017 стартует во вторник.
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