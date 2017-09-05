Определились все участницы ¼ финала Открытого чемпионата США в одиночном разряде
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Стали известны все участницы ¼ финала одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.
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Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова встретится с Коко Вандевеге (США, 20-й номер посева), Мэдисон Киз (США, 15) — с Кайей Канепи (Эстония), Винус Уильямс (США, 9) — с Петрой Квитовой (Чехия, 13), Слоан Стивенс (США) — с Анастасией Севастовой (Латвия, 16).
Четвертьфинальный раунд US Open-2017 стартует во вторник.
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