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5 сентября 2017, 9:13 | Теннис | Р-Спорт

Определились все участницы ¼ финала Открытого чемпионата США в одиночном разряде

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Стали известны все участницы ¼ финала одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Стали известны все участницы ¼ финала одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису проходящего в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова встретится с Коко Вандевеге (США, 20-й номер посева), Мэдисон Киз (США, 15) — с Кайей Канепи (Эстония), Винус Уильямс (США, 9) — с Петрой Квитовой (Чехия, 13), Слоан Стивенс (США) — с Анастасией Севастовой (Латвия, 16).

Четвертьфинальный раунд US Open-2017 стартует во вторник.
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