Алина Чараева одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США среди юниоров
Российская теннисистка Алина Чараева преодолела барьер первого раунда Открытого первенства США среди юниоров, обыграв в трёх сетах американку Софию Севинг, — 5/7, 7/6 (3), 7/5.
Матч продлился 2 часа 54 минуты. 15-летняя Алина записала в свой актив шесть брейков и четыре эйса, 18 раз ошибившись при подаче. 18-летняя София шесть раз брала подачу оппонентки, сделала пять эйсов и семь двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.
Следующей соперницей Чараевой будет Эмилиана Аранго из Колумбии.
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