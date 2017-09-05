Алина Чараева одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США среди юниоров

Матч продлился 2 часа 54 минуты. 15-летняя Алина записала в свой актив шесть брейков и четыре эйса, 18 раз ошибившись при подаче. 18-летняя София шесть раз брала подачу оппонентки, сделала пять эйсов и семь двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Следующей соперницей Чараевой будет Эмилиана Аранго из Колумбии.