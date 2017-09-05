Нью-Йорк. Элина Свитолина не справилась с Мэдисон Киз

Поединок продлился 2 часа. Четвёртая ракетка мира, 22-летняя Элина, пять раз брала подачу оппонентки, совершила один эйс и пять двойных ошибок. Её ровесница Мэдисон, занимающая 16-е место в мировой классификации, записала в свой актив по четыре брейка и эйса, один раз ошибившись при подаче. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвертьфинале турнира Киз сыграет с эстонкой Кайей Канепи.