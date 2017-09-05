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5 сентября 2017, 9:01 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Йорк. Элина Свитолина не справилась с Мэдисон Киз

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть барьер 1/8 финала US Open, проиграв в трёх сетах американке Мэдисон Киз, — 6/7 (2), 6/1, 4/6.

Поединок продлился 2 часа. Четвёртая ракетка мира, 22-летняя Элина, пять раз брала подачу оппонентки, совершила один эйс и пять двойных ошибок. Её ровесница Мэдисон, занимающая 16-е место в мировой классификации, записала в свой актив по четыре брейка и эйса, один раз ошибившись при подаче. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвертьфинале турнира Киз сыграет с эстонкой Кайей Канепи.
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