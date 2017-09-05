Роджер Федерер прошёл в четвертьфинал US Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер 1/8 финала Открытого чемпионата США, обыграв в трёх сетах немца Филиппа Кольшрайбера, — 6/4, 6/2, 7/5.
За 1 час 49 минут матча третья ракетка мира, 36-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Кольшрайбер, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 12:0.
Следующим соперником Федерера на турнире будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
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