Роджер Федерер прошёл в четвертьфинал US Open

За 1 час 49 минут матча третья ракетка мира, 36-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Кольшрайбер, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 12:0.

Следующим соперником Федерера на турнире будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.