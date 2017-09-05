Дель Потро с высокой температурой одержал волевую победу над Тимом в 1/8 финала US Open

Аргентинец, «посеянный» под 24-м номером, победил Тима (6) со счетом 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.

После второго сета дель Потро взял медицинский тайм- аут. «Я был болен последние два дня. Но я приехал сюда, чтобы показать лучшее, на что я способен. Я бился за вас, ребята», — сказал аргентинец болельщикам в послематчевом интервью на корте, добавив, что сомневался, стоит ли выходить на этот матч.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США дель Потро сыграет с третьей «ракеткой» турнира швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера (33) в трех сетах — 6:4, 6:2, 7:5.