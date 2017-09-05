Хачанов и Рублев не сумели выйти четвертьфинал US Open в парном разряде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче третьего круга россияне проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 2:6.

Рублев — единственный россиянин, продолжающий борьбу на US Open в одиночном разряде. 19-летний теннисист в матче ¼ финала встретится с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.