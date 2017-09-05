Хачанов и Рублев не сумели выйти четвертьфинал US Open в парном разряде
ТАСС, 5 сентября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в ¼ финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде.
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В матче третьего круга россияне проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуару
Рублев — единственный россиянин, продолжающий борьбу на US Open в одиночном разряде. 19-летний теннисист в матче ¼ финала встретится с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.
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