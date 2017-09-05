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https://sport.mail.ru/news/tennis/30897402/
5 сентября 2017, 7:53 | Теннис | ТАСС

Хачанов и Рублев не сумели выйти четвертьфинал US Open в парном разряде

ТАСС, 5 сентября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в ¼ финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде.

<em>ТАСС 5 сентября. </em>Россияне Андрей <span class=error>Рублев</span> и <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> не смогли пробиться в ¼ финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — 504 млн) в парном разряде. Увеличить
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В матче третьего круга россияне проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 2:6.

Рублев — единственный россиянин, продолжающий борьбу на US Open в одиночном разряде. 19-летний теннисист в матче ¼ финала встретится с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.
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