За несколько недель Андрей Рублев удивительным образом превратился из растерянного тинэйджера, не понимающего, почему его упорная работа никак не дает плодов, в молодого мастера. Из «одного из», обивающих пороги первой сотни мирового рейтинга — в теперь уже игрока Top-40. Из «лаки лузера», проигравшего в первом круге Roland Garros, в четвертьфиналиста US Open.

Перемены, произошедшие с теннисистом, поразили, наверное, даже его самого. Хотя прекрасное сочетание таланта и поддержки семьи с работой с внимательной командой, которую теннисист обрел в академии Гало Бланко в Барселоне, и в частности — с личным наставником Фернандо Висенте, даже внешне похожего на самого Рублева, рано или поздно должны были дать результат.

САМЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ ЗА 16 ЛЕТ

В июле Андрей, которому только к октябре исполнится 20 лет, одержал сенсационную турнирную победу в Умаге, благодаря которой здорово улучшил свои позиции в рейтинге. Но между ней и стартом в Нью-Йорке он выиграл лишь один матч из пяти и, надо полагать, ничего особо от себя не ожидал. Со старта US Open он оставался в тени русскоговорящего канадца Дениса Шаповалова и Александра Зверева, отличившихся на «Мастерсе» в Канаде. Но они завершили борьбу на турнире, а теперь Рублев вошел в восьмерку сильнейших.

«Это здорово, — говорил Рублев на пресс-конференции еще после прошлой своей победы над Дамиром Джумхуром. — Я впервые на второй неделе турнира “Большого шлема”, и это потрясающе. Раньше мы только шутили об этом».

Рублев стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 2001 года, когда во «Флашинг Медоуз» блистал Энди Роддик, а сам Андрей тогда едва взял ракетку в руки. Для России же — это первый участник восьмерки сильнейших с 2013 года, когда в Нью-Йорке отличился Михаил Южный.

На Открытом чемпионате США-2017 Рублев победил двух игроков Top-15 — только что взявшего свой первый «Мастерс» Григора Димитрова и Давида Гоффена. Да, оба во встречах с юным россиянином не блистали, но… Во-первых, нужно было сделать что-то, чтобы они не могли показывать ничего особенного. А во-вторых, взять то, что само идет в руки, тоже не всегда бывает просто. Особенно такой горячей голове, как Рублев.

Однако он был максимально сдержан на корте и не позволял эмоциям вмешиваться в борьбу. Ругался разве что на собственную майку — чем-то она ему мешала.

В целом же в понедельничном матче с Гоффеном россиянин показывал весьма цельную игру. 12-й ракетке мира он точно ни в чем не уступал. Скорее, даже превосходил. Бельгиец после матча признался, что не чувствовал себя физически готовым на сто процентов и не мог нормально двигаться.

Если не брать в расчет начало второго сета, когда он повел 3:0 с двумя брейками, бельгиец ничего особо и не показывал. Преимущество возвращал мячи на противоположную половину корта, позволяя сопернику вести игру. И тот вел. Рублев завершил поединок с солидными статистическими показателями — 12 эйсов, 48 активно выигранных очков при 40 невынужденных ошибках и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми.

«Соперник играл очень быстро и очень агрессивно, — констатировал на пресс-конференции Гоффен. — Выиграть сегодня было практически невозможно».

Приятно удивило хладнокровие, с которым юный россиянин, о «вредных» эмоциях которого в последние годы не говорил только ленивый, действовал в ответственные моменты. А ведь судьба первой и второй партий решалась в напряженных концовках. На сетболе в стартовом сете россиянин здорово пробил справа под заднюю линию. А на тай-брейке второй Гоффен сам дал шанс, когда при 5:5 вышел к сетке и обидно смазал удар. Рублев в следующем розыгрыше все сделал четко. Третий сет получился уже более односторонним. Раннего брейка Андрею оказалось достаточно, чтобы завершить партию и весь матч в свою пользу — 7:5, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 5 минут. Теперь Рублева ожидает встреча с одним из кумиров его детства — Рафаэлем Надалем, который уже обозначил серьезность своего отношения к россиянину, заявив: «Поговорим о полуфинале с Федерером после матча с Рублевым».

БЕЗ КАСАТКИНОЙ

Увы, поддержать почин соотечественника, с которым они неоднократно синхронно побеждали на юниорском уровне и одновременно же впервые дошли до четвертого круга на «Шлемах», не смогла Дарья Касаткина. Казалось, она была фаворитом в поединке с Кайей Канепи, которая возвращается после травмы и болезни, стоит в пятой сотне мирового рейтинга, пробивалась в основную сетку из квалификации и проводила уже седьмой матч на турнире. Но опыт эстонки сыграл решающую роль. Представительница Прибалтики значительно превзошла россиянку в активности (34 виннерса против 11) и полностью владела инициативой. Не сумев сделать брейк в восьмом гейме, Касаткина расстроилась и отдала 10 очков подряд. Канепи взяла первый сет и вела 4:1 во втором. По итогам 13-минутного седьмого гейма россиянка сократила отставание до минимума, но победа в итоге все равно осталась за представительницей Эстонии — 6:4, 6:4. Она во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США (и в шестой на «Шлемах»), где сыграет с победительницей матча между Мэдисон Кис и Элиной Свитолиной.