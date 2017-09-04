Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 32-летней эстонки. Матч продолжался 1 час 28 минут.

20-летняя Касаткина занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Канепи — 418-ю. Турнир эстонка начала с квалификации. Россиянка впервые в карьере дошла до 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема.

Касаткина стала последней россиянкой, выбывшей из турнира в женском одиночном разряде. Анастасия Павлюченкова, Софья Жук, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева проиграли в первом круге, Евгения Родина, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова — во втором, Елена Веснина, Екатерина Макарова — в третьем, Мария Шарапова — в 1/8 финала. В мужском турнире Андрей Рублев вышел в четвертьфинал, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром серии Большого шлема, он завершится 10 сентября.