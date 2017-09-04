Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разряде

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Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская пара была «посеяна» на турнире под первым номером, Клепач и Мартинес-Санчес — под 14-м. В четвертьфинале они встретятся с чешской парой Люция Градецка/Катерина Синякова (30).

Открытый чемпионат США, четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема, продлится до 10 сентября.