Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разряде
ТАСС, 4 сентября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли словачке Андреа Клепач и испанке Марии- Хосе
Мартинес-Санчес в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.
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Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Российская пара была «посеяна» на турнире под первым номером, Клепач и
Открытый чемпионат США, четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема, продлится до 10 сентября.
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