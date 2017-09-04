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https://sport.mail.ru/news/tennis/30896886/
4 сентября 2017, 23:53 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разряде

ТАСС, 4 сентября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли словачке Андреа Клепач и испанке Марии- Хосе Мартинес-Санчес в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Российская пара была посеяна на турнире под первым номером. Увеличить
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Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская пара была «посеяна» на турнире под первым номером, Клепач и Мартинес-Санчес — под 14-м. В четвертьфинале они встретятся с чешской парой Люция Градецка/Катерина Синякова (30).

Открытый чемпионат США, четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема, продлится до 10 сентября.
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