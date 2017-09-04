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https://sport.mail.ru/news/tennis/30896481/
4 сентября 2017, 22:20 | Теннис | ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open

ТАСС, 4 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в 1/8 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.

Его следующим соперником станет испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6, 6:3 в пользу россиянина. Гоффен был «посеян» на турнире под девятым номером.

Текущее выступление на Открытом чемпионате США является самым успешным в карьере 19-летнего россиянина. Ранее Рублев не проходил дальше первого раунда на турнире в Нью-Йорке.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США россиянин сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 6 сентября.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.
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