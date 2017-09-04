Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
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В матче четвёртого круга соревнований Надаль в трёх сетах обыграл украинца Александра Долгополова со счётом 6:2, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Надаль 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13
За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Андрей Рублёв (Россия).
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