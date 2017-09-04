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https://sport.mail.ru/news/tennis/30895498/
4 сентября 2017, 19:58 | Теннис | Чемпионат.com

Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Увеличить
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В матче четвёртого круга Плишкова в двух сетах разгромила американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:1 6:0. Матч продолжался 46 минут. Плишкова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Брэйди 1 эйс и 4 ошибки на подаче. Соперницы впервые встречались друг с другом.

За выход в полуфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия).
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