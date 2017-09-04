Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут
Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
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В матче четвёртого круга Плишкова в двух сетах разгромила американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:1 6:0. Матч продолжался 46 минут. Плишкова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9
За выход в полуфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия).
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