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4 сентября 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Совершенно по-другому осознаю возможности своего тела в 30 лет

Россиянка Мария Шарапова рассказала о возможностях тела спортсмена после 30 лет.

На US Open своем первом с 2014 года Мария Шарапова провела три матча и все они были разными: зажигательный первый где на пару с Симоной Халеп они показали теннис высочайшего уровня вписав этот поединок в историю тенниса. Во втором и третьем — с не самыми именитыми соперницами — россиянка подолгу входила в игру много ошибалась и разыгрывалась только ближе к концу. Увеличить
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«В 20 лет я не задумывалась о том, что когда-нибудь смогу выступать на таком уровне. Сейчас я совершенно по-другому осознаю возможности своего тела в 30 лет и после 30.

Меня очень вдохновляют чемпионы, которые до сих пор играют и добиваются успеха. Если говорить обо мне, то для меня важно показывать результат на тренировках и в матчах. Никогда не думала, что буду на такое способна. Теперь чувствую себя увереннее, — рассказала Шарапова пресс-службе US Open.
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