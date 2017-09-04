Мария Шарапова: Совершенно по-другому осознаю возможности своего тела в 30 лет
Россиянка Мария Шарапова рассказала о возможностях тела спортсмена после 30 лет.
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«В 20 лет я не задумывалась о том, что
Меня очень вдохновляют чемпионы, которые до сих пор играют и добиваются успеха. Если говорить обо мне, то для меня важно показывать результат на тренировках и в матчах. Никогда не думала, что буду на такое способна. Теперь чувствую себя увереннее, — рассказала Шарапова
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