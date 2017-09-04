Мария Шарапова: Совершенно по-другому осознаю возможности своего тела в 30 лет

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«В 20 лет я не задумывалась о том, что когда-нибудь смогу выступать на таком уровне. Сейчас я совершенно по-другому осознаю возможности своего тела в 30 лет и после 30.