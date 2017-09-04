Камельзон: Психологическая перегрузка помешала Шараповой выйти в ¼ финала US Open

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Шарапова в ночь на понедельник потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в четвертом раунде US Open в Нью-Йорке — 7:5, 4:6, 2:6. Для россиянки соревнование в Нью-Йорке стало первым турниром Большого Шлема после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

«Проигрыш Шараповой не есть поражение. Она прошла через ад в последнее время. Это жизнь, такое испытание, через которое прошла Шарапова, не проходил никто за время существования тенниса. Удивительно, что после всего этого Мария нашла в себе силы встать на ноги. Что касается игры, то матч с (Симоной) Халеп в первом круге отнял у Марии много сил. Шараповой не хватило соревновательной практики, но россиянка все равно смогла пройти еще двух соперниц. Психологическая перегрузка привела к такому неприятному проигрышу Севастовой», — сказал Камельзон по телефону.

Собеседник агентства отметил, что Шарапова явно превосходит Севастову в классе.

«По классу игры Севастовой до Шараповой как до неба. Игра развалилась, это стало стечением многих обстоятельств. Надо отдать должное Анастасии, ее команда выработала правильную схему, как играть с Шараповой. Укороченные и хороший резаный удар слева выбили Машу из колеи. Не смогла Шарапова приспособиться к таким ударам, и это сказалось. Смотрел как тренер на то, что происходило. Предполагал, что Шарапова не выиграет, потому что хорошо знаю Севастову», — сказал Камельзон.

Он подчеркнул, что Севастовой удавалось «рвать» ритм игры. «Ее игры хватило для того, чтобы Маша не смогла справиться, не хватило ей физического состояния. Никто раньше так не “укорачивал” Марии. Главное всегда было Машу “рвануть”, латышской девочке удалось это сделать. Было видно во втором и третье сете, что выиграть россиянка не сумеет», — сказал Камельзон.