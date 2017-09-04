Мугуруса, Плишкова и Свитолина сохраняют шансы на лидерство в рейтинге WTA

После поражения Мугурусы в четвёртом круге соревнований, на судьбу первого места могут повлиять Свитолина и Плишкова, которые находятся в одной половине турнирной сетки.

Если украинка выйдет в полуфинал и проиграет там не Плишковой, то станет первой ракеткой мира. Если эти две спортсменки встретятся в ½ финала, то разыграют первую строчку рейтинга между собой. Если Свитолина покинет соревнования раньше полуфинала, а Плишкова — раньше финала, то лидером рейтинга станет Мугуруса.