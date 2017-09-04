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https://sport.mail.ru/news/tennis/30891493/
4 сентября 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Мугуруса, Плишкова и Свитолина сохраняют шансы на лидерство в рейтинге WTA

Испанка Гарбин Мугуруса, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина могут занять первую строчку рейтинга WTA по итогам Открытого первенства США.

После поражения Мугурусы в четвёртом круге соревнований, на судьбу первого места могут повлиять Свитолина и Плишкова, которые находятся в одной половине турнирной сетки.

Если украинка выйдет в полуфинал и проиграет там не Плишковой, то станет первой ракеткой мира. Если эти две спортсменки встретятся в ½ финала, то разыграют первую строчку рейтинга между собой. Если Свитолина покинет соревнования раньше полуфинала, а Плишкова — раньше финала, то лидером рейтинга станет Мугуруса.
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