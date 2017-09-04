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4 сентября 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Трёхсетовые поединки — это всегда сложно, но мне они нравятся

Россиянка Мария Шарапова сравнила ощущения от трёх сетовых матчей в Нью-Йорке и в Штутгарте.

На US Open своем первом с 2014 года Мария Шарапова провела три матча и все они были разными: зажигательный первый где на пару с Симоной Халеп они показали теннис высочайшего уровня вписав этот поединок в историю тенниса. Во втором и третьем — с не самыми именитыми соперницами — россиянка подолгу входила в игру много ошибалась и разыгрывалась только ближе к концу. Увеличить
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«Завтра мне не придётся лежать в аппарате МРТ. Это радует, потому что я оказывалась там несколько раз за лето.

Трёхсетовые поединки — это всегда сложно, но мне они нравятся. Но они требуют большой концентрации и физической подготовки. Нужно уметь всё это совмещать. И конечно, нужна практика.

Не сомневаюсь, что именно нехватка практики помешала мне сегодня победить. Я слишком много думала вместо того, чтобы играть на инстинктах. Но такое случается, — приводит слова Шараповой ESPN.
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