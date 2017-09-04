Мария Шарапова: Трёхсетовые поединки — это всегда сложно, но мне они нравятся
Россиянка Мария Шарапова сравнила ощущения от трёх сетовых матчей в
Нью-Йорке и в Штутгарте.
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«Завтра мне не придётся лежать в аппарате МРТ. Это радует, потому что я оказывалась там несколько раз за лето.
Трёхсетовые поединки — это всегда сложно, но мне они нравятся. Но они требуют большой концентрации и физической подготовки. Нужно уметь всё это совмещать. И конечно, нужна практика.
Не сомневаюсь, что именно нехватка практики помешала мне сегодня победить. Я слишком много думала вместо того, чтобы играть на инстинктах. Но такое случается, — приводит слова Шараповой ESPN.
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