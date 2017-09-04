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https://sport.mail.ru/news/tennis/30890541/
4 сентября 2017, 13:17 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Даниэля Нестора!

Сегодня свой 45-й День рождения отмечает легендарный канадский теннисист сербского происхождения Даниэль Нестор. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Даниэля и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Нестор родился в Белграде, но уже в возрасте четырёх лет вместе с родителями иммигрировал в Канаду. Он вырос в Торонто, где начал заниматься теннисом в рамках программы помощи одарённым спортсменам.

Свою профессиональную карьеру Даниэль начал в 1991-м году. Канадец считается одним из лучших парных специалистов в истории тенниса и за время выступления в Туре одержал уже 90 побед на турнирах АТР.

Восемь раз Нестор становился победителем турниров «Большого шлема», причём в активе легендарного канадца есть карьерный «Золотой шлем» — в 2000-м году Даниэль победил на Олимпийских играх в Сиднее. Ещё четыре раза Нестор побеждал на Итоговом чемпионате АТР.

В настоящее время Даниэль занимает 42-ю строчку мирового парного рейтинга, а впервые на вершину рейтинг-листа АТР он взобрался в августе 2002-го года.

За время выступления в Туре Нестор заработал $12,702,882 призовых.
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