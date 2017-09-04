Сегодня день рождения у Даниэля Нестора!

Нестор родился в Белграде, но уже в возрасте четырёх лет вместе с родителями иммигрировал в Канаду. Он вырос в Торонто, где начал заниматься теннисом в рамках программы помощи одарённым спортсменам.



Свою профессиональную карьеру Даниэль начал в 1991-м году. Канадец считается одним из лучших парных специалистов в истории тенниса и за время выступления в Туре одержал уже 90 побед на турнирах АТР.



Восемь раз Нестор становился победителем турниров «Большого шлема», причём в активе легендарного канадца есть карьерный «Золотой шлем» — в 2000-м году Даниэль победил на Олимпийских играх в Сиднее. Ещё четыре раза Нестор побеждал на Итоговом чемпионате АТР.



В настоящее время Даниэль занимает 42-ю строчку мирового парного рейтинга, а впервые на вершину рейтинг-листа АТР он взобрался в августе 2002-го года.



За время выступления в Туре Нестор заработал $12,702,882 призовых.