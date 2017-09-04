Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open

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«Не думаю, что это задает правильный посыл. Все равно как если бы я отобрал что-то у вас, потому что вы сделали что-то неверно, а потом протянул руку помощи. Не нужно помогать игрокам, которые потеряли свой рейтинг из-за положительных допинг-тестов. Не стоит помогать им быстрее вернуться на вершину», — заявил Муратоглу.

При этом специалист отметил, что не имеет личной неприязни к Шараповой и высказался бы в схожем ключе в отношении любой другой спортсменки.

3 сентября 30-летняя Шарапова проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой в матче 4-го круга Открытого чемпионата США и покинула турнир. В поединке первого круга россиянка взяла верх над второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

В конце апреля 2017 года Шарапова вернулась в теннис, отбыв 15-месячную дисквалификацию за использование мельдония. Она попала в основную сетку Открытого чемпионата США, получив wild card. В ином случае россиянка пропустила бы турнир, так как на момент начала соревнований располагалась на 146-й позиции рейтинга, а право на участие в US Open получает сотня лучших теннисисток мира. Серена Уильямс взяла паузу в выступлениях из-за рождения ребенка.