Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу раскритиковал решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) дать wild card (специальное приглашение) россиянке Марии Шараповой. Его слова приводит Tennis World.
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Видимо, что-то случилось...
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«Не думаю, что это задает правильный посыл. Все равно как если бы я отобрал
При этом специалист отметил, что не имеет личной неприязни к Шараповой и высказался бы в схожем ключе в отношении любой другой спортсменки.
3 сентября 30-летняя Шарапова проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой в матче 4-го круга Открытого чемпионата США и покинула турнир. В поединке первого круга россиянка взяла верх над второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
В конце апреля 2017 года Шарапова вернулась в теннис, отбыв 15-месячную дисквалификацию за использование мельдония. Она попала в основную сетку Открытого чемпионата США, получив wild card. В ином случае россиянка пропустила бы турнир, так как на момент начала соревнований располагалась на 146-й позиции рейтинга, а право на участие в US Open получает сотня лучших теннисисток мира. Серена Уильямс взяла паузу в выступлениях
US Open проходит в
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