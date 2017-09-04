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«Я слишком много думала».

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2017: в четвертом круге турнира экс-первую ракетку мира остановила латвийка Анастасия Севастова.

Первый сет встречи остался за россиянкой: стартовав с 4−1 по геймам, Мария позволила сопернице сравнять счет, однако партию все же не отдала.

В то же время уже во втором сете латвийская теннисистка практически полностью приспособилась к оппонентке. Севастова избрала во многом оборонительную тактику, позволив Шараповой много атаковать — к сожалению, далеко не всегда удачно.

Еще легче для Анастасии получилась заключительная партия: россиянка стала допускать совсем уж много ошибок и в итоге сумела взять всего лишь два гейма в решающем сете.

Как итог — 5:7, 6:4, 6:2 в пользу 17-го номера мирового рейтинга, и Мария вылетает с турнира, на котором вполне могла рассчитывать на что-то большее.

На счету Шараповой за встречу, длившуюся два часа 16 минут, оказалось три брейк-поинта, четыре эйса, и пять двойных ошибок, тогда как у ее противницы — две ошибки на подаче, пять брейков и ни одного эйса.

По окончании матча бывшая первая ракетка планеты выразила мнение, что слишком много думала по ходу поединка, не сумев полностью отдаться инстинктам.

«Матчи из трех сетов сложны, но мне нравится быть их частью. В этом есть элементы концентрации, сосредоточенности, физики, и все это нужно собрать воедино. Мне кажется, что сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах, — передает слова россиянки ESPN.

Кроме того, она отметила, что в целом довольна проведенной на Открытом чемпионате США неделе.

«Думаю, я сама позволила сделать так, чтобы этот матч получился изматывающим. Не считаю, что я играла достаточно агрессивно и входила в корт так же часто, как в первом сете, особенно в его начале. Анастасия провела немало матчей. Она действует разнообразно и вынуждает тебя выполнять много ударов. Ей нравится играть с уверенностью в собственных силах. Я же сама предоставляла ей слишком много времени, чтобы диктовать условия на корте и доставать мячи после моих ударов.

Но можно найти много позитивных моментов.

Я провела четыре матча перед большой аудиторией. Я находилась в этой соревновательной среде, которой мне так не хватало. Повторить такое нельзя. Вечер понедельника (когда Мария победила вторую ракетку мира Симону Халеп — «Газета.Ru») стал особенным для меня. Я навсегда его запомню. Я благодарна за такую возможность.

Как я уже говорила, я приехала на турнир, проведя не так много матчей. Мы все это знаем. Также я не очень много тренировалась.

Конечно, я расстроена поражением, но оглядываясь назад, я могу быть довольна неделей, — сказала теннисистка.

В свою очередь Севастова после завершения матча заявила, что Шарапова играла невероятно, признавшись также, что очень уважаем россиянку.

«Первый сет получился очень упорным и мог завершиться в любую пользу. Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться, борясь за каждый мяч. Конечно, эмоции в конце матча были запредельные, и все закончилось при счете 5:2.

Ты готовишься к таким матчам и играешь ради таких матчей. Ты занимаешься спортом ради такого. Я была готова. Я знала, чего ожидать. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь в прошлом году. Они помогли мне, так как я знала, что могу отлично играть здесь. Так что я приехала на турнир с уверенностью в своих силах. Важно было пройти первые круги. С каждым матчем приходится всё сложнее.

У меня не было особенного настроя на матч с Марией. Знаю, что у других теннисисток он есть. А я очень уважаю ее.

Мне было 14 лет, когда она выигрывала Уимблдон. Я была уверена в себе, но нужно было одержать победу. Думаю, Шарапова провела один из лучших своих матчей здесь, — сказала латвийка.

Добавим, что в следующем раунде турнира Севастова сыграет с американкой Слоан Стивенс.

«Это событие изменит мою жизнь».

Крайне примечательной обещала быть и встреча испанца Пабло Карреньо-Бусты с канадцем Денисом Шаповаловым.

Волею случая.

для представителя Испании этот поединок был уже четвертым кряду на US Open, в котором ему противостоял «квалифаер».

В то же время ни о какой недооценке соперника здесь не могло идти и речи — сверхперспективный Шаповалов двумя днями ранее сумел стать самым молодым за почти 20 лет участником 1/8 финала Открытого чемпионата США и останавливаться на этом явно не планировал.

Впрочем, пройти дальше у него все же не вышло.

18-летний теннисист допускал слишком много ошибок, тогда как более опытный Карреньо-Буста грамотно использовал свои шансы, в итоге закончив игру в трех упорных сетах — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

За почти трехчасовую встречу Шаповалов сделал три брейка, восемь эйсов, а также четыре ошибки на подаче. На счету испанца, который в следующем раунде сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три брейк-поинта.

«Было очень весело ощущать эту атмосферу на протяжении двух недель, — признался по окончании матча канадец. — Это еще одно событие, которое изменит мою жизнь. Большое спасибо болельщикам. Последние пару месяцев они прекрасно поддерживали меня. Без них ничего бы этого не было.

Также большую работу проделала моя команда. Многие члены команды не могут находится с семьями и детьми, так как вынуждены быть рядом со мной. Это очень много значит для меня. Хочу поблагодарить своих родителей. К сожалению, они не смогли прийти на игру. Мама сказала, что постарается приехать, если я выиграю сегодня. Она не хотела предавать своих студентов, это для нее приоритет, и я ее понимаю.

В этом матче у меня было много шансов. Не думаю, что сегодня я играл так же хорошо, как в предыдущих матчах здесь. Но это теннис, так бывает. Пабло провел прекрасный матч. Он был очень силен психологически в важные моменты. На всех трех тай-брейках он был лучше меня. Я вел в счёте в первом и третьем, у меня были шансы. Я расстроен тем, что не смог удержать лидерство. Но это игра. Мне еще многому нужно учиться. Надеюсь, однажды я смогу пройти дальше.

Остальное.

Из оставшихся результатов седьмого игрового дня на турнире в одиночном теннисе стоит отметить не самую простую победу американки Винус Уильямс над испанкой Карлой Суарес-Наварро (6:3, 3:6, 6:1) и разгром немца Миши Зверева представителем США Сэмом Куэрри (6:2, 6:2, 6:1).

Что же касается парного разряда, то здесь в третий круг сумели пробиться россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, а также отечественный дуэт Карен Хачанов / Андрей Рублев, в то время как пары Михаила Елгин / Даниил Медведев (Россия), Дарья Гаврилова / Дарья Касаткина (Австралия / Россия) и Кристина Младенович / Павлюченкова (Франция / Россия) прекратили свои выступления на чемпионате.