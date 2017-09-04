Шарапова и другие потери US Open

Воскресенье стал для мужской и женской одиночных сеток US Open днем очень серьезных потерь. Один за другим зачехлили ракетки звезды, привлекавшие множество болельщиков. Самым большим ударом по рейтингу турнира, конечно, стал вылет бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой. Но и антисенсация в виде поражения третьей «сеяной» Гарбинье Мугурусы тоже не сулит организатором ничего хорошего. Проиграли задиристый квалифай Денис Шаповалов, и российский немец Миша Зверев. Из ярких звезд в это черное воскресенье выстояла только суперветеранша Винус Уильямс.

ШАРАПОВОЙ НЕ ХВАТИЛО СИЛ.

Мария Шарапова получила в Нью-Йорке бесценный опыт участия в турнире «Большого шлема» и вернулась в первую сотню рейтинга WTA. Желать лучшего россиянке в ее нынешнем состоянии было бы слишком смело. Хотя четвертьфинал и даже полуфинал US Open казались более чем осязаемыми. Особенно после того, как наша звездная красавица выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии первый сет — 7:5. Была Шарапова близка и к тому, чтобы переломить ход плохо складывавшейся для нее второй партии, но удача на сей раз отвернулась от Марии, а сил на третий сет у нее просто не осталось. Задача четвертой победы кряду пока оказалась для бывшей первой ракетки мира невыполнимой.

Все же после 15 месяцев простоя и двух пауз из-за травм физическая форма Шараповой далека от идеала, отсутствие турнирного опыта мешает ей побеждать на классе таких середнячков как Севастова. В целом понятно: если Мария справится со своими болячками, она в обозримом будущем способна вернуться в первую десятку. Но это навряд ли случится раньше Australian Open. Задача-минимум на остаток нынешнего сезона для нее — попасть в ТОП-50 и закрепиться на этих позициях, а также выиграть титул на каком-нибудь небольшом турнире. Шарапова не брала титулов с 17 мая 2015 года, и сейчас для обретения уверенности один из трофеев ей совсем бы не помешал. Наверняка россиянке не откажут в wild card на многих турнирах, в том числе на «Кубке Кремля», который пройдет в Москве с 14 по 22 октября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Petra_Kvitova">@Petra_Kvitova</a> will play Venus Williams after defeating Muguruza tonight on Ashe. <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://twitter.com/MBUSA">@MBUSA</a> <a href="https://t.co/r7oTDoZ72S">pic.twitter.com/r7oTDoZ72S</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904529456248758273">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧУДЕСНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ КВИТОВОЙ.

Главной сенсацией дня в женской сетке стало поражение победительницы Уимблдона Гарбинье Мугурусы. Испанка, «посеянная» в Нью-Йорке под третьим номером, сенсационно уступила в четвертом круге чешке Петре Квитовой — 6:7, 3:6. Как известно, Квитова в декабре прошлого года была ранена во время ограбления и пропустила в нынешнем сезоне четыре месяца. В начале лета Петра выиграла титул в Бирмингеме, но затем невнятно выступила и на Уимблдоне и в американской серии турниров. И вот она вернулась в строй по-настоящему, одержав первую победу над теннисисткой из ТОП-10 почти за год.

Ключевым в этой игре стали уверенная подача чешки и выигранный ею тай-брейк. Мугуруса отбилась на нескольких матчболах, но Квитова, в отличие от Шараповой, сумела проявить настойчивость и довести дело до победного финала. После матча Петра заявила, что теннисные победы помогают ей избавиться от кошмаров, которые все еще преследуют ее после декабрьского нападения. В четвертьфинале чешка сыграет с неувядаемой Винус Уильямс, которая накануне в трех сетах сломила сопротивление испанки Карлы Суарес Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Состав этой пары выглядит намного интереснее другой четвертьфинальной баталии, в которой сойдутся американка Слоун Стивенс и победительница Шараповой Севастова.

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Мужская сетка в течение нескольких часов лишилась двух русскоязычных иностранцев — так что теперь наши болельщики спокойно могут сосредоточиться на поддержке Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Русский немец Михаил Зверев не смог поддержать честь семьи, с треском провалившись в матче против американца Сэма Кэрри. Конечно, накануне US Open мало кто мог предположить, что Михаил пройдет на турнире дальше своего более успешного брата Александра — это само по себе достижение, а четвертый круг открытого чемпионата США — лучший результат Михаила в карьере. Но воскресный матч навряд ли доставил Звереву-старшему какое-либо удовольствие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?: Querrey way too strong for Zverev tonight on Arthur Ashe Stadium.<br><br>Next up he faces Kevin Anderson who he has a 8-6 H2H record against. <a href="https://t.co/z8SRjzkK1A">pic.twitter.com/z8SRjzkK1A</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904561588857921539">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Керри разобрался с соперником со счетом 2:6, 2:6, 1:6 всего за 76 минут, установив рекорд по минимальной продолжительности мужского матча в Нью-Йорке в этом году. В четвертьфинале 29-летнего Сэма ждет южноафриканский ветеран Кевин Андерсон. Серьезной потерей с точки зрения зрелищности турнира стало поражение 18-летнего русскоязычного канадца Дениса Шаповалова. Самый юный теннисист в четвертом круге US Open с 1989 года проиграл Пабло Карреньо-Бусте три тай-брейка 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Денис показывал в Нью-Йорке яркий теннис, но ему явно не хватило опыта и сил — надо учитывать, что ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Зато теперь число поклонников Шаповалова увеличилось в разы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The way every match should end...<br><br>Top drawer respect from <a href="https://twitter.com/denis_shapo">@denis_shapo</a> and <a href="https://twitter.com/pablocarreno91">@pablocarreno91</a> from their R4 match yesterday.<a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/yiikWE7XXe">pic.twitter.com/yiikWE7XXe</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904605611375153152">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТА

«Когда мне было 20 лет, то я не думала, что буду готова бороться на таком уровне. Но сейчас у меня есть совершенно новое понимание того, что может тело в 30 лет и после 30 лет. Сейчас я слишком много думала, а не играла на инстинктах. Без сомнений, мне помешал недостаток игровой практики», — Мария Шарапова.