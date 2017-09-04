Шарапова объяснила причины поражения на US Open

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Россиянка уступила со счетом 7:5 4:6 2:6. Одной из причин поражения Шарапова, которая в последний раз выходила на корт несколько месяцев назад, назвала недостаточную физическую готовность.

«Я позволила, чтобы в сегодняшнем матче больше решала “физика”. В конце я играла не так агрессивно, как в первом сете, в самом начале матча. А у соперницы было много игровой практики. Она очень разнообразная. Заставляет много играть. Она любит играть с уверенностью в себе. Выигрывает несколько розыгрышей, и внезапно динамика меняется. Но я немного сдала и дала ей время на то, чтобы диктовать игру и тащить», — цитирует Шарапову Sports.ru.

На Открытом чемпионате США Шарапова последовательно обыграла вторую ракетку турнира Симону Халеп, Тимеа Бабош и Софию Кенин.

На следующей неделе она сможет войти в ТОП-100 рейтинга. Для россиянки турнир стал первым в серии Большого Шлема в этом году. На Australian Open она не выступала из-за дисквалификации, на «Ролан Гаррос» не могла попасть из-за низкого рейтинга, а Уимблдон пропустила из-за травмы.

Рейтинг не позволял Шараповой попасть в основную сетку US Open — на этом турнире она должна была начинать с квалификации. Решение организаторов выдать ей wild card избавило ее от необходимости проходить отборочные соревнования.

В настоящий момент Шарапова занимает в рейтинге 149-е место. В этом году она выступила на четырех турнирах — в Штутгарте, Мадриде, Риме и Стэнфорде. В Штутгарте россиянка дошла до полуфинала, на остальных турнирах вылетала во втором круге, в том числе и из-за травм.

После US Open Шарапова планирует выступить на турнирах в Китае, в Пекине и Тяньцзине. Эти соревнования также предоставили россиянке wild card.

Севастова вышла в четвертьфинал US Open во второй раз подряд. В ¼ финала она сыграет против американки Слоун Стивенс.