Повышенное внимание к Шараповой на US Open не добавило Севастовой стимула победить ее

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В матче четвертого круга Открытого чемпионата США Севастова, «посеянная» на турнире под 16-м номером, в трех сетах обыграла Шарапову со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил Севастову, был ли у нее особенный настрой на матч с Шараповой и дополнительный стимул победить ее, так как к россиянке приковано очень много внимания на Открытом чемпионате США. «Я думаю, что некоторых теннисистов этот фактор мотивирует, но это не про меня. Я очень уважаю ее», — ответила латвийская спортсменка.

«Я была уверена в себе. У меня было хорошее предчувствие. Я думаю, Шарапова провела один из своих лучших матчей на турнире», — добавила Севастова.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 10 сентября.