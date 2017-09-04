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https://sport.mail.ru/news/tennis/30888525/
4 сентября 2017, 10:56 | Теннис | ТАСС

Повышенное внимание к Шараповой на US Open не добавило Севастовой стимула победить ее

ТАСС, 4 сентября. Повышенное внимание к россиянке Марии Шараповой на Открытом чемпионате США не стало для Анастасии Севастовой из Латвии дополнительным стимулом к победе над ней, как для некоторых теннисисток. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

На US Open своем первом с 2014 года Мария Шарапова провела три матча и все они были разными: зажигательный первый где на пару с Симоной Халеп они показали теннис высочайшего уровня вписав этот поединок в историю тенниса. Во втором и третьем — с не самыми именитыми соперницами — россиянка подолгу входила в игру много ошибалась и разыгрывалась только ближе к концу. Увеличить
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© Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США Севастова, «посеянная» на турнире под 16-м номером, в трех сетах обыграла Шарапову со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил Севастову, был ли у нее особенный настрой на матч с Шараповой и дополнительный стимул победить ее, так как к россиянке приковано очень много внимания на Открытом чемпионате США. «Я думаю, что некоторых теннисистов этот фактор мотивирует, но это не про меня. Я очень уважаю ее», — ответила латвийская спортсменка.

«Я была уверена в себе. У меня было хорошее предчувствие. Я думаю, Шарапова провела один из своих лучших матчей на турнире», — добавила Севастова.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 10 сентября.
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«Я слишком много думала»

«Я слишком много думала»

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал US Open — 2017, уступив латвийке Анастасии Севастовой в трех сетах. По окончании встречи россиянка заявила, что «слишком много думала» в ходе игры.
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