Повышенное внимание к Шараповой на US Open не добавило Севастовой стимула победить ее
ТАСС, 4 сентября. Повышенное внимание к россиянке Марии Шараповой на Открытом чемпионате США не стало для Анастасии Севастовой из Латвии дополнительным стимулом к победе над ней, как для некоторых теннисисток. Слова спортсменки приводит
пресс-служба турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче четвертого круга Открытого чемпионата США Севастова, «посеянная» на турнире под 16-м номером, в трех сетах обыграла Шарапову со счетом 5:7, 6:4, 6:2.
На послематчевой
«Я была уверена в себе. У меня было хорошее предчувствие. Я думаю, Шарапова провела один из своих лучших матчей на турнире», — добавила Севастова.
Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 10 сентября.
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