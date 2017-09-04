Елена Рыбакина успешно стартовала на юниорском US Open
Россиянка Елена Рыбакина победила американку Элли Дуглас со счётом 6/3, 6/7 (6), 6/0 на старте Открытого первенства США среди юниоров.
US Open. Девушки. Первый круг.
Камилла Рахимова (Россия) — Эбигейл Форбс (США) — 6/4, 7/6 (4)
Анжелика Исаева (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 3/6, 2/6
Софья Лансере (Россия) — Тайра Блэк (США) — 6/3, 7/5.
US Open. Юноши. Первый круг.
Тимофей Скатов (Россия) — Синди Хадзава (Япония) — 7/6 (4), 6/1.
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