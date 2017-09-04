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https://sport.mail.ru/news/tennis/30888130/
4 сентября 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина успешно стартовала на юниорском US Open

Россиянка Елена Рыбакина победила американку Элли Дуглас со счётом 6/3, 6/7 (6), 6/0 на старте Открытого первенства США среди юниоров.

US Open. Девушки. Первый круг.

Камилла Рахимова (Россия) — Эбигейл Форбс (США) — 6/4, 7/6 (4)
Анжелика Исаева (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 3/6, 2/6
Софья Лансере (Россия) — Тайра Блэк (США) — 6/3, 7/5.

US Open. Юноши. Первый круг.

Тимофей Скатов (Россия) — Синди Хадзава (Япония) — 7/6 (4), 6/1.
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