US Open. Макарова и Веснина стали участницами 1/8 финала парных соревнований
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счётом 4/6, 6/2, 6/1 во втором круге Открытого первенства США в паре.
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Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время Макарова и Веснина сделали четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали пять
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