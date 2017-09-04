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https://sport.mail.ru/news/tennis/30887729/
4 сентября 2017, 9:55 | Теннис | GoTennis.ru

US Open. Макарова и Веснина стали участницами 1/8 финала парных соревнований

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счётом 4/6, 6/2, 6/1 во втором круге Открытого первенства США в паре.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> переиграли украинку Надежду <span class=error>Киченок</span> и австралийку Анастасию <span class=error>Родионову</span> со счётом 4/6 6/2 6/1 во втором круге Открытого первенства США в паре. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время Макарова и Веснина сделали четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделали один брейк.

В 1/8 финала парного US Open российский дуэт сыграет со словенкой Андреа Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.
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