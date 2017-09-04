US Open. Макарова и Веснина стали участницами 1/8 финала парных соревнований

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Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время Макарова и Веснина сделали четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделали один брейк.