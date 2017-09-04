Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
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Уильямс, получившая от организаторов 9-й номер посева, в матче четвертого раунда нанесла поражение испанке Карле
Следующей соперницей американки станет чешка Петра Квитова (13), которая ранее обыграла в 1/8 финала турнира испанку Гарбинье Мугурусу (3-я сеяная) — 7:6 (7:3), 6:3.
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