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4 сентября 2017, 8:24 | Теннис | Р-Спорт

Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Уильямс, получившая от организаторов 9-й номер посева, в матче четвертого раунда нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро — 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Следующей соперницей американки станет чешка Петра Квитова (13), которая ранее обыграла в 1/8 финала турнира испанку Гарбинье Мугурусу (3-я сеяная) — 7:6 (7:3), 6:3.
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