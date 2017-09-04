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4 сентября 2017, 8:23 | Теннис | Р-Спорт

Южноафриканец Андерсон стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США по теннису

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Южноафриканец Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.

Андерсон (28-й номер посева) в матче четвертого круга сломил сопротивление итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4. На корте соперники провели чуть менее трех часов.

За выход в полуфинал южноафриканец поспорит с американцем Сэмом Куэрри (17), который ранее в трех сетах переиграл в 1/8 финала немецкого теннисиста Мишу Зверева (23) — 6:2, 6:2, 6:1.
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